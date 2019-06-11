Huawei P20 Lite (2019) özellikleri ve fiyatı açıklandı

Huawei P20 Lite (2019) modeli, bugün itibarıyla resmi olarak duyuruldu. Orta segmente hitap eden akıllı telefonun önümüzdeki günlerde ülkemizde de satılması bekleniyor.

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Huawei P20 Lite (2019) özellikleri

Mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip telefon, ön taraftan baktığınızda “delik” tasarımıyla dikkat çekiyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera sistemi ve parmak izi sensörü bizleri karşılıyor.

6.4 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunan telefonda yine Kirin 710 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye ek olarak 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sıralanıyor. Depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabiliyorsunuz. Android 9.0 Pie işletim sistemi ve EMUI 9.0 arabirimiyle kutudan çıkan telefonda 4G VoLTE, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 LE, NGC, GPS desteği ve tabii ki USB Type-C yuvası yer alıyor.

Kamera tarafına baktığmıızda arka tarafta 16 MP’lik ana kameranın yanı sıra 8 MP geniş açı sensör, 2 MP derinlik algılama ve 2 MP‘lik ToF sensörle birlikte toplamda dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut. Son olarak telefonda 4000 mAh pil olduğunu belirtelim. Cihazın Avrupa fiyatı ise 269 Euro seviyesinde. Huawei P20 Lite (2019) modelinin henüz ülkemizde satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Ancak şirketin P serisinin bugüne kadar ülkemizde neredeyse fire vermeden satıldığını düşünürsek, yakın zamanda P20 Lite modelini de bekleyebiliriz.