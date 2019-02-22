Cuma Raporu #38: Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 ve dahası

Cuma Raporu #38 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #38 haberleri

Galaxy S10 ailesi tanıtıldı ve DxOMark skorları açıklandı – Kamera değerlendirme şirketi Galaxy S10+ için genel ortalamada 109 puan verdi.

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı – Çin’de gerçekleştirilen lansmanda ayrıca Mi 9 Battle Angel ve Mi 9 SE modelleri de duyuruldu.

Meizu CEO’sundan Meizu 16S açıklaması – Yapılan açıklamada telefonun Snapdragon 855 işlemci ve 48 MP’lik ana kamera ile geleceği belirtildi.

Galaxy S8 ve S8+ için Android Pie müjdesi – Global olarak sunulan güncellemenin Türkiye’ye 1 Mart’ta sunulması bekleniyor.

Huawei P30 serisi lansman tarihi belli oldu – Cihazlar 26 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.