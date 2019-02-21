Samsung Galaxy S10 Plus DxOMark skoru açıklandı! Dün itibarıyla resmi olarak tanıtılan cihaz, genel ortalamada 109 puan alarak ilk iki sırada yer alan Huawei Mate 20 Pro ve P20 Pro modelleriyle aynı skoru paylaştı.

Samsung Galaxy S10 Plus DxOMark skoru

Genel ortalamada 109 puan alan cihaz için değerlendirme şirketi fotoğrafa 114 puan videoya ise 97 puan verdi.

Yapılan değerlendirmede fotoğraf performansında artı noktalar olarak doğru beyaz dengesi ve iyi renk oluşumu, düşük ışıkta kirliliğin az olması, çok geniş dinamik aralık, yakınlaştırılan resimlerde iyi detaylar ve gerçekçi bokeh efekti sıralandı. Olumsuz taraflarda birçok koşulda detay ve kesinlik kaybı gibi durumlar listelenmiş.

Video tarafında ise yine iyi beyaz dengesi, hızlı ve etkin otomatik odaklama, efektif stabilizasyon artı alan noktalar olurkeneksi taraflarda obje takibi sırasında kesinliğin kaybolması, pozlamada dengesizlikler ve düşük ışıkta renk doygunluğunun düşmesi gibi maddeler yer aldı.