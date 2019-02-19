Huawei P30 serisi 26 Mart’ta tanıtılacak

Huawei P20 serisinin tanıtılmasından neredeyse bir yıl sonra bir sonraki sürümü olan P30 serisi mart ayında tanıtılacak.

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Huawei P30, 6 inç boyuta sahip olacak!

Huawei resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda P30 serisinin 26 Mart’ta Paris’te tanıtılacağı duyuruldu. “Kuralları yeniden yazmak için” etiketi ile paylaşılan duyuruda, P30 serisi olarak vurgu yapıldı. Bundan P30 Lite, P30 ve P30 Pro’nun geleceğini anlamız çokta zor olmaz. Geçtiğimiz haftalarda bir sızıntısı ortaya çıkan P30’un, bir önceki sürümüne göre daha küçük bir çentiğe sahip olacağı anlaşılıyor.

Söylentilere göre, 6 inç boyutuna olacak telefonun, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. 128 GB ve 256 GB gibi depolama seçenekleri bizlere sunulurken, 4000 mAh kapasiteye sahip bir bataryada bulunacak. Ayrıca telefonun hiçbir yerinde parmak izi tarayıcısı görünmüyor, bu P30 serisinin ekrandan parmak izi okuma sensörü ile geleceğini gösteriyor.