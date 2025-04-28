Video oyun dünyasında 2025 yılına damga vuracak yapımlar birer birer sahneye çıkarken, Clair Obscur: Expedition 33 adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye’deki oyunseverlerin de radarına giren bu etkileyici yapım, daha çıkışının ilk günlerinde gösterdiği performansla şimdiden game of the year 2025 adayı olarak gösteriliyor. Özgün hikâyesi ve yenilikçi mekanikleriyle, RPG severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Peki, Clair Obscur: Expedition 33 ne kadar sattı, konusu ne?

Clair Obscur: Expedition 33 Konusu Ne? Ne Anlatıyor?

Clair Obscur: Expedition 33, insanların ölüm yaşlarının gizemli bir varlık olan “Paintress” tarafından belirlendiği karanlık bir dünyada geçiyor. Her yıl yeni bir sayı açıklanıyor ve bu yaşa gelen herkes yıl sonunda hayatını kaybediyor. Bu düzeni yıkmak için yapılan 33. seferin anlatıldığı oyun, derin hikâyesi ve güçlü karakter gelişimiyle öne çıkıyor. Oyuncular, bu acımasız döngüyü kırmak adına zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar.

Türkiye’deki RPG tutkunları için de Clair Obscur: Expedition 33 şimdiden “mutlaka deneyimlenmesi gereken” bir yapım olarak gösteriliyor. Ayrıca sıra tabanlı oynanışı, gerçek zamanlı aksiyon unsurlarıyla harmanlanarak türe yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Fransa merkezli Sandfall Interactive stüdyosu tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33, yaklaşık 30 kişilik küçük bir ekip tarafından hayata geçirildi. Üstelik ekibin büyük bir kısmı eski Ubisoft çalışanlarından oluşuyor. Oyunun bu kadar küçük bir ekip tarafından geliştirilmiş olması ve buna rağmen büyük yapımların ötesine geçmesi, oyun sektöründe adeta bir başarı hikâyesi olarak görülüyor. Türkiye’de de sosyal medya platformlarında sık sık yılın oyunu adayı 2025 olarak anılıyor ve büyük bir hayran kitlesi kazanmış durumda.

Clair Obscur: Expedition 33 Ne kadar sattı?

Satış rakamlarına bakıldığında, Clair Obscur: Expedition 33 çıkışının ilk üç gününde tam 1 milyon kopya satmayı başardı. Bu rekor satış, özellikle Xbox Game Pass gibi platformlarda yer almasına rağmen gerçekleşti ki bu da oyunun popülaritesini daha da artırdı. Türkiye’de de Game Pass kullanıcılarının yoğun ilgisi, oyunun başarısına doğrudan katkıda bulunuyor. Clair Obscur: Expedition 33, bu etkileyici ivmesiyle sadece 2025’in değil, son yılların en çok konuşulan oyunları arasında yer alacak gibi duruyor.

Eleştirmenler tarafından “başyapıt” olarak nitelendirilen Clair Obscur: Expedition 33, yalnızca hikâyesiyle değil, görselliği ve atmosferiyle de övgü topluyor. Özellikle oyun içi sahne tasarımları ve karakterlerin duygusal derinliği, oyunculara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Türkiye’deki oyuncular da bu detaylı işçiliği fazlasıyla takdir ediyor. Şu anda game of the year 2025 adayı listelerinin üst sıralarında yer alan oyun, 2025 yılı bitmeden adından daha da fazla söz ettirecek gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Epic Games haftanın ücretsiz oyunu belli oldu! (1-8 Mayıs)

Clair Obscur: Expedition 33 sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir sanat eseri. Eğer 2025 yılında hangi oyunların zirveye oynayacağını merak ediyorsanız, yılın oyunu adayı 2025 olarak şimdiden gösterilen bu eşsiz yapımı kaçırmamalısınız.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!