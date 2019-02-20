Meizu CEO’su Meizu 16S hakkında açıklama yaptı!

Meizu CEO’su Jack Wong tarafından yeni çıkarılacak olan Meizu 16S hakkında bazı açıklamalar geldi. Bu açıklamalarda Meizu 16S’in bazı özelliklerine değinildi.

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Hafif ve ince tasarım devam edecek!

Meizu CEO’su Jack Wong tarafında yapılan açıklamada yeni model olan Meizu 16S için bazı detaylar verildi. Bu açıklamaya göre Meizu 16S, 6.2 inçlik bir Super Amoled bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 19.5:9 en boy oranına sahip olurken, dayanıklılık konusunda Corning Gorilla Glass 6 teknolojisini kullanacak.

Cihaza gücünü Qualcomm’un üretmiş olduğu ve en son çıkan amiral gemilerinde bulunan Snapdragon 855 yonga seti verecek. Cihazın arka tarafında bulunan ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX586 OIS kamera sensörüne sahip olacağı paylaşılırken, cihazda kaç adet kamera bulunacağı henüz bilinmiyor.

Nisan ayında lansmanı yapılacak olan Meizu 16S’in 3600 mAh batarya kapasitesine sahip olacakken, bu sayede diğer modellerde olduğu gibi hafif ve ince cihaz tasarımı devam edecek. NFC kablosuz iletişim protokolünü destekleyecek cihazın, kablosuz şarj özelliğine öncelik verilmiyor lakin eklenebileceğine vurgu yapılıyor.