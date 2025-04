Heads of State, aksiyon ve mizahı bir araya getirerek yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Tüm gözler, 2025’in en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Heads of State üzerinde. Peki, Heads of State ne zaman yayınlanacak, konusu ne olacak, kadrosu nasıl?

Heads of State ne zaman yayınlanacak?

Prime Video, Heads of State filmini 2 Temmuz 2025 tarihinde tüm dünya ile aynı anda yayınlayacak. Aksiyon ve eğlenceyi doruğa çıkaracak olan bu yapım, Türkiye’deki Prime Video izleyicileri için de yazın en büyük etkinliklerinden biri olacak.

Heads of State konusu ne olacak?

Heads of State, İngiltere Başbakanı Sam Clarke (Idris Elba) ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Will Derringer (John Cena) arasındaki çekişmeli ilişkiyi merkeze alıyor. İki liderin, acımasız bir küresel tehdit karşısında zoraki bir şekilde iş birliği yapması gerekiyor. Film, politik gerilimi mizahi bir dille ele alarak izleyicilere bol aksiyon ve kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Heads of State kadrosu nasıl?

Heads of State yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerde Idris Elba ve John Cena yer alırken, MI6 ajanı Noel Bisset karakteriyle Priyanka Chopra Jonas da hikâyeye heyecan katıyor. Ayrıca Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle ve Paddy Considine gibi deneyimli isimler kadroda bulunuyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Ilya Naishuller oturuyor ve senaryo Josh Appelbaum, André Nemec ve Harrison Query imzası taşıyor. Yapımcılığını Peter Safran ve John Rickard üstlenirken, başrol oyuncuları Idris Elba ve John Cena da yürütücü yapımcılar arasında yer alıyor.

2025 yazında Heads of State, Prime Video kullanıcıları için unutulmaz bir aksiyon-komedi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

