Samsung nihayet kullanıcılarının sesine kulak verdi ve sevilen Galaxy Watch Classic serisini geri getiriyor. Galaxy Watch Classic, modern yazılımla donatılmış yeni nesil versiyonuyla tekrar sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Peki Galaxy Watch Classic özellikleri neler olacak? Ne zaman tanıtılacak?

Galaxy Watch Classic özellikleri neler? Ne zaman tanıtılacak?

Galaxy Watch Classic serisi geri geliyor. Peki bu seri ne zaman tanıtılacak? Samsung’un 2025 Temmuz ayında gerçekleştireceği büyük lansmanda bu ikonik serinin yeni üyesi olan Galaxy Watch8 Classic tanıtılacak.

Henüz resmi detaylar açıklanmasa da, Bluetooth SIG veritabanında yer alan SM-L505U model numarası, yeni Galaxy Watch Classic geliştirme aşamasında olduğunu doğruluyor. En dikkat çekici gelişmelerden biri ise daha büyük bir batarya kapasitesi olacak gibi görünüyor.

Galaxy Watch Classic serisi teknik özellikleri

Model numarası: SM-L505U (Galaxy Watch8 Classic)

SM-L505U (Galaxy Watch8 Classic) Döner çerçeve: Fiziksel, klasik mekanik döner çerçeve yeniden kullanıma sunuluyor

Fiziksel, klasik mekanik döner çerçeve yeniden kullanıma sunuluyor Pil kapasitesi: Önceki modellere göre daha büyük batarya (net mAh değeri henüz açıklanmadı)

Önceki modellere göre daha büyük batarya (net mAh değeri henüz açıklanmadı) Bluetooth desteği: Bluetooth SIG veri tabanında doğrulandı

Bluetooth SIG veri tabanında doğrulandı Sağlık takibi: Geliştirilmiş sağlık sensörleri (nabız, oksijen, uyku takibi gibi alanlarda güncellemeler bekleniyor)

Geliştirilmiş sağlık sensörleri (nabız, oksijen, uyku takibi gibi alanlarda güncellemeler bekleniyor) Yazılım: Yeni nesil Wear OS tabanlı Samsung One UI Watch arayüzü

Yeni nesil Wear OS tabanlı Samsung One UI Watch arayüzü Dayanıklılık: Daha sağlam ve suya/toza dayanıklı kasa (muhtemelen IP68 sertifikalı)

Daha sağlam ve suya/toza dayanıklı kasa (muhtemelen IP68 sertifikalı) Çıkış tarihi: Temmuz 2025’te Galaxy Watch8 serisi ile birlikte

Temmuz 2025’te Galaxy Watch8 serisi ile birlikte Uyumlu cihazlar: Android telefonlarla tam uyumluluk, Galaxy serisi ile optimize performans

Android telefonlarla tam uyumluluk, Galaxy serisi ile optimize performans Diğer olasılıklar: LTE versiyonu, Wi-Fi destekli model ve farklı kasa boyutları seçenekleri bekleniyor

Geçtiğimiz yıl yalnızca Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra modellerini piyasaya süren Samsung, Galaxy Watch Classic serisini es geçerek büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu. Fiziksel döner çerçevenin eksikliği, saatini pratik kullanmak isteyen kullanıcılar için önemli bir sorun teşkil etmişti.

Yeni Galaxy Watch Classic sadece pil kapasitesiyle değil, aynı zamanda sağlık takibi, yazılım verimliliği ve dayanıklılık gibi konularda da önemli iyileştirmelerle gelecek. Galaxy Watch Classic özellikleri konusunda şu an için net bilgiler olmasa da, Temmuz ayına yaklaştıkça detayların netleşmesi bekleniyor.

Döner çerçeveye alışmış kullanıcılar için Galaxy Watch Classic dönüşü oldukça sevindirici bir gelişme. Hem nostaljik bir dokunuş hem de günümüz teknolojisiyle harmanlanmış özelliklerle, bu saat serisi tekrar gönüllerde taht kurmaya hazırlanıyor.

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