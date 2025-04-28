Çin merkezli otomotiv üreticisi Leapmotor, uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken yeni bir modelle karşımıza çıktı. Şangay Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan ve Leapmotor B01 olarak isimlendirilen bu yeni aracın ülkemize de gelmesi bekleniyor. Peki Leapmotor B01 neler sunuyor? Leapmotor B01 fiyatı ne kadar?

Leapmotor B01 Özellikleri Neler?

Leapmotor B01, özellikle genç sürücüleri hedefleyen dinamik bir sedan olarak tasarlandı. Aracın modern çizgileri ve teknolojik donanımları, bu hedef kitleye hitap etme potansiyelini güçlendiriyor. Uygun fiyatlı olması beklenen Leapmotor B01, bütçe dostu bir elektrikli otomobil arayanlar için cazip bir seçenek olabilir. Şirketin LEAP 3.5 platformu üzerinde geliştirilen bu araç, sınıfında iddialı bir kokpit deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Aracın boyutlarına baktığımızda; 4,7 metre uzunluk, 1,8 metre genişlik ve 1,4 metre yükseklik gibi rekabetçi ölçülere sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca 2,7 metrelik dingil mesafesi, iç mekânda ferah bir alan sunulmasına olanak tanıyor. Leapmotor B01, farklı beklentilere cevap verebilmek adına iki farklı batarya ve motor seçeneği ile geliyor. Standart versiyonda 56,2 kWh kapasiteli bir batarya ile yaklaşık 510 kilometre menzil sunulurken, üst versiyonda bu değer 67,1 kWh batarya ile 600 kilometreye kadar çıkıyor.

Güç tarafında ise Leapmotor B01, sırasıyla 177 beygir gücü ve 215 beygir gücü üreten iki farklı elektrikli motor seçeneği sunacak. Bu motorlar, hem şehir içi kullanımda yeterli performansı hem de uzun yolda tatmin edici bir sürüş deneyimini garanti ediyor. İç mekânda ise sadelik ve modernlik ön planda tutulmuş. Konsolun merkezinde yer alan devasa 14,6 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, aracın birçok fonksiyonunu kontrol etme imkanı sunarken, sürücünün hemen önündeki dijital gösterge paneli de sürüş bilgilerini net bir şekilde iletiyor. Leapmotor B01 iç tasarımıyla teknoloji meraklısı kullanıcıları cezbetmeyi hedefliyor.

Leapmotor B01 Teknik Özellikleri

Platform: LEAP 3.5

LEAP 3.5 Gövde Tipi: Sedan

Sedan Uzunluk: 4,7 metre

4,7 metre Genişlik: 1,8 metre

1,8 metre Yükseklik: 1,4 metre

1,4 metre Dingil Mesafesi: 2,7 metre

2,7 metre Batarya Seçenekleri: 56,2 kWh veya 67,1 kWh

veya Menzil Seçenekleri: Yaklaşık 510 km (56,2 kWh) / Yaklaşık 600 km (67,1 kWh)

Yaklaşık (56,2 kWh) / Yaklaşık (67,1 kWh) Motor Gücü Seçenekleri: 177 hp veya 215 hp

veya İç Ekran: Merkezi 14,6 inç dokunmatik ekran

Merkezi dokunmatik ekran Gösterge Paneli: Dijital

Leapmotor B01 Fiyatı Ne Kadar?

Leapmotor yetkilileri tarafından Leapmotor B01 için kesin bir fiyat etiketi açıklanmamış olsa da, aracın Çin pazarında oldukça rekabetçi bir fiyatla sunulması bekleniyor. İlk tahminlere göre, Leapmotor B01 modelinin Çin’deki satış fiyatının 12 bin ila 18 bin euro aralığında olacağı ifade ediliyor. Bu fiyat aralığı, Leapmotor B01 modelini segmentindeki en uygun fiyatlı elektrikli sedan alternatiflerinden biri haline getiriyor. Aracın Türkiye fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte, Çin fiyatları üzerinden yapılacak vergi ve maliyet hesaplamalarıyla bir tahmin yürütülebilir.

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Siz Leapmotor B01 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.