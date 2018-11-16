Cuma Raporu #24: Hologram evlilik, Nokia – Apple transferi ve dahası

Cuma Raporu #24 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #24 haberleri

Nokia yöneticisi Apple’a geçiyor – Hindistan Nokia Müşteri Operasyon Sorumlusu Ashish Chowdhary, 2019 başı itibarıyla Apple’da iş başı yapıyor.i

Apple Watch için Spotify uygulaması nihayet çıktı! – Apple Watch üzerinden şarkı kontrolü, oynatma listelerine ulaşma ve favori şarkılara ulaşma ile birlikte Spotify Connect ile birlikte şarkıları hoparlörle dinleyip saat üzerinden kontrol etmek mümkün.

Samsung katlanabilir telefonu için uçuk fiyat beklentisi – Samsung, önümüzdeki yıl başı düzenlenecek MWC etkinliğinde cihazı demo olarak sergileyecek ve ürünün fiyatı için 1700 dolar düşünülüyor. – Samsung, önümüzdeki yıl başı düzenlenecek MWC etkinliğinde cihazı demo olarak sergileyecek ve ürünün fiyatı için 1700 dolar düşünülüyor.