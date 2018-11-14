Apple Watch için Spotify uygulaması nihayet çıktı!

Apple Watch için Spotify uygulaması nihayet kullanıcılarla buluştu. Müzik stream servisinin Apple Watch için geliştirdiği resmi uygulama ile beraber artık direkt olarak Apple Watch üzerinden şarkı kontrolü, oynatma listelerine ulaşma ve favori şarkılara ulaşma ile birlikte Spotify Connect ile birlikte şarkıları hoparlörle dinleyip saat üzerinden kontrol etmek mümkün.

Apple Watch Spotify uygulaması neler sunuyor?

Bugüne kadar Apple Watch ile Spotify kontrolü oldukça sınırlıydı. Kullanıcılar sadece şarkı değişimi ve ses kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirebiliyordu. Ancak yayınlanan yeni uygulama ile çok daha gelişmiş işlevler ve daha kolay kontrol sunulmuş oldu. Örneğin bir podcast’te tek hareketle 15 saniye geriye sarma veya Spotify Connect sayesinde şarkıları farklı bir cihazdan dinleyip saat üzerinden kontrol mümkün hâle geldi.

Bu arada birçok kullanıcının istediği hücresel veri ile şarkı dinleme özelliği ne yazık ki uygulama tarafından desteklenmiyor. Şu anda bunu yapabileceğiniz tek uygulama Apple’ın kendi müzik stream servisi olan Apple Music. Spotify‘ın yeni Apple Watch uygulamasını indirmek için saat bağlantısı olan iOS cihazınızla App Store mağazasına giderek gerekli güncellemeyi gerçekleştirebilirsiniz.