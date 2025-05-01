Akıllı telefon dünyası, Honor 400 Lite modelinin ardından gözünü Mayıs ayında tanıtılması beklenen Honor 400 ve Honor 400 Pro modellerine dikti. Özellikle kamera yetenekleri konusunda iddialı olması beklenen bu serinin detayları yavaş yavaş netleşiyor. Peki Honor 400 kamera özellikleri neler olacak?

Honor 400 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Sızıntılara göre Honor, Honor 400 kamera özellikleri konusunda oldukça iddialı adımlar atıyor. Standart Honor 400 modelinde dahi 200 MP çözünürlüğünde devasa bir ana kamera sensörünün yer alacağı konuşuluyor. Bu yüksek çözünürlük, detay kaybını minimuma indirerek keskin ve canlı fotoğraflar vadediyor. Honor 400 kamera sistemi, orta segmentte bile amiral gemisi seviyesinde bir performans sunmayı hedefliyor olabilir.

Asıl fark yaratan geliştirmeler ise Honor 400 Pro modelinde bekleniyor. Pro versiyonun kamera kurulumu, standart modeldeki 200 MP ana sensöre ek olarak 50 MP çözünürlüğünde bir telefoto lens içerecek. Bu telefoto kamera sayesinde kullanıcılar, kayıpsız optik yakınlaştırma yapabilecek ve daha profesyonel portre fotoğrafları çekebilecekler. Honor’un Pro modeldeki bu çift sensörlü yaklaşımı, onu fotoğrafçılık odaklı kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getirecektir.

Honor 400 Serisi Sızdırılan Özellikler Neler?

Kamera dışındaki özelliklere baktığımızda, standart Honor 400‘ün 6.55 inç boyutunda, “1.5K” çözünürlüklü LTPS OLED bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu ekranın, canlı renkler sunarken, gücünü ise Snapdragon 7 serisi bir yonga setinden alacağı tahmin ediliyor. Bu işlemci, günlük kullanım ve oyunlar için yeterli performansı sunarken, kamera yeteneklerini de destekleyecektir.

Honor 400 Pro modelinde ise ekran boyutu 6.7 inç‘e çıkarken, panel teknolojisi ve çözünürlük (“1.5K” LTPS OLED) standart modelle benzerlik gösteriyor. Asıl fark, performans tarafında ortaya çıkıyor; Pro modelin kalbinde en üst düzey yonga setlerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 3 bulunacak. Bu güçlü işlemci, hem zorlu uygulamalar ve oyunlar hem de gelişmiş kamera işlevleri için gerekli gücü sağlayacaktır.

Her iki modelin de sağlamlık ve şıklık sunan metal çerçeve ile gelmesi bekleniyor. Pil tarafında ise oldukça dikkat çekici bir detay var; sızıntılar, her iki modelin de 7000 mAh veya üzeri kapasitede pillere sahip olacağını işaret ediyor. Bu devasa piller, yoğun kullanıma rağmen uzun ekran süreleri vaat ediyor ve güçlü donanımların enerji ihtiyacını rahatlıkla karşılayacaktır.

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Siz Honor 400 kamera özellikleri ve diğer özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.