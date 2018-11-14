Nokia yöneticisi Apple’a geçiyor

Apple’ın yeni Hindistan operasyon başkanı olarak atadığı Ashish Chowdhary’u geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Daha öncesinde Nokia Müşteri Operasyon Sorumlusu olarak çalışan Ashish, Ocak ayından itibaren Apple’daki görevine başlayacak.

İlginizi çekebilir: Apple Watch için Spotify uygulaması nihayet çıktı!

Apple Hindistan pazar payı: yüzde 2

Nokia Network tarafından bu bilgi bugün itibari ile doğrulandı. Artık bu transfere kesin gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda Nokia tarafından yapılan açıklamada bu yılsonuna kadar Chowdhary’in görevini devam ettireceği ve yılbaşında yeni işine başlayacağı söylendi.

Apple’ın Hindistan pazarındaki payını arttırma girişimleri ilk olarak bu atamayı gerçekleştirmesi ile başladı. Chowdhary’nin ülkesinde bulunan tecrübesi ve uzmanlıklarından yararlanmayı düşünen Apple, Hindistan pazarında yükselmeyi de hedefliyor.

Apple geçtiğimiz yıl Hindistan’da 3.2 milyon adet iPhone sattı. Bu satış ise Hindistan pazarının %2’lik bir kısmına denk geliyor. Bu pazarda Apple, bu paydan daha fazlasını bekliyor.