Merakla beklenen Renault 5 modelinin Türkiye satış fiyatına dair önemli bir ipucu, Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) sistemine yansıdı. Bu gelişme, aracın ülkemizdeki lansmanının yaklaştığına dair güçlü bir sinyal veriyor ve elektrikli araç meraklılarını heyecanlandırıyor. Peki Renault 5 özellikleri neler? Renault 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Renault 5 Özellikleri Neler?

Yeni Renault 5, ikonik selefinin ruhunu modern teknolojiyle birleştiren retro-fütüristik bir tasarımla geliyor. Kompakt boyutları ve 5 kapılı yapısıyla şehir içi kullanım için ideal bir profil çizen bu elektrikli hatchback, sürücü odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. İç mekanda dijital gösterge paneli ve Google entegrasyonuna sahip geniş bir multimedya ekranı gibi modern donanımlar dikkat çekiyor.

Sürdürülebilirlik ilkesiyle tasarlanan Renault 5, iç mekanında geri dönüştürülmüş materyallere yer veriyor. Ayrıca, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) ve bazı versiyonlarda sunulması beklenen çift yönlü şarj (V2G/V2L) gibi yenilikçi teknolojiler de Renault 5 modelini rakiplerinden ayırıyor. Enerji verimliliğini artıran ısı pompası gibi donanımlar da bekleniyor.

Renault 5 Teknik Özellikleri

Yeni nesil Renault 5, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının AmpR Small (eski adıyla CMF-B EV) platformu üzerine inşa ediliyor. Bu platform, tamamen elektrikli aktarma organlarına özel olarak geliştirildi. İşte Renault 5 modelinin öne çıkan teknik detayları:

Platform: AmpR Small (CMF-B EV)

AmpR Small (CMF-B EV) Batarya Seçenekleri: 40 kWh (Urban Range), 52 kWh (Comfort Range)

40 kWh (Urban Range), 52 kWh (Comfort Range) Motor Güçleri: 95 bg, 122 bg (40 kWh ile), 150 bg (52 kWh ile)

95 bg, 122 bg (40 kWh ile), 150 bg (52 kWh ile) Menzil (WLTP): Yaklaşık 300 km (40 kWh), yaklaşık 410 km (52 kWh)

Yaklaşık 300 km (40 kWh), yaklaşık (52 kWh) Şarj Kapasitesi: AC 11 kW; DC 80 kW (40 kWh) / 100 kW (52 kWh)

AC 11 kW; DC 80 kW (40 kWh) / 100 kW (52 kWh) 0-100 km/s Hızlanma: Yaklaşık 8 saniye (150 bg versiyon)

Yaklaşık 8 saniye (150 bg versiyon) Boyutlar (UxGxY): ~3.92m x ~1.77m x ~1.50m

Renault 5 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TSB Kasko Değer Sorgulama ekranında ortaya çıkan ve büyük yankı uyandıran fiyat bilgisi, Renault 5 için beklentileri şekillendiriyor. Sisteme yansıyan potansiyel fiyat şu şekilde:

Sızdırılan Renault 5 TECHNO 52KWH fiyatı: 1.555.555 TL

TSB sisteminde görünen 1.555.555 TL‘lik kasko değeri, Renault 5 modelinin Türkiye’deki başlangıç fiyatı hakkında önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Listede yer alan “TECHNO 52KWH” ibaresi, Türkiye’ye ilk etapta yüksek menzil sunan versiyonun gelebileceğine işaret ediyor. Bu versiyonun 52 kWh batarya paketiyle yaklaşık 410 km menzil sunması ve 150 beygir güç üretmesi bekleniyor. Bu güçlü versiyon, Renault 5 modelini segmentinde iddialı bir konuma taşıyacaktır.

Almanya pazarında aynı donanım ve batarya seçeneğine sahip Renault 5 versiyonunun 32.900 Euro‘dan satıldığı göz önüne alındığında, TSB’deki fiyatın vergiler ve kur farkı eklenmiş hali olduğu düşünülebilir. Almanya’da ayrıca 40 kWh bataryalı, 122 beygir gücünde ve yaklaşık 312 km menzil sunan daha uygun fiyatlı bir giriş seviyesi Renault 5 versiyonu da bulunuyor. Bu versiyonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz net değil. Renault’nun resmi açıklamasına göre, Renault 5 modelinin 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye yollarında olması planlanıyor. Bu da lansmanın çok yakında gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

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Siz Renault 5 Türkiye fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.