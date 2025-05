Samsung cephesinde yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Son sızıntılar, kullanıcı arayüzünün bir sonraki büyük sürümüne dair ilk sinyalleri verdi. Peki One UI 8 neler sunacak? Türkiye’deki Galaxy kullanıcılarını hangi yenilikler bekliyor? Arayüzde köklü değişiklikler mi geliyor yoksa sistem alt yapısında mı bir devrim var?

One UI 8, henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da sosyal medyaya düşen videolar ve görseller aracılığıyla bazı önemli detayları şimdiden ortaya koydu. Sızdırılan görüntülere göre, bu yeni sürüm Samsung Android 16 tabanı üzerinde şekillenecek.

En dikkat çeken yeniliklerden biri ise animasyon motorunda yapılan iyileştirmeler. One UI 8 ile artık iki veya daha fazla uygulamaya hızlı şekilde mesaj gönderildiğinde sistemin donması ya da geçici takılmalar yaşanması büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor.

(LEAK) Samsung COOKED with One UI 8

One UI 8 features a new animation engine that no longer interrupts if you spam more than 2 apps like it did with One UI 7 pic.twitter.com/HVPRNIEfaX

— Gamer Omega (@Gamer0mega) May 1, 2025