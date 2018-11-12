Samsung katlanabilir telefonu için uçuk fiyat beklentisi

Samsung, geçtiğimiz Developer Forum etkinliğinde ilk kez katlanabilir telefonunu görücüye çıkardı. Infinity Flex Display adı verilen katlanabilir ekran kullanan bu akıllı telefon, şirketin One UI adını verdiği özel bir arayüz kullanıyor. Akıllı telefonu “katladığınızda” 4.58 inç boyutlu bir ekran karşınıza çıkarken, ekranları açtığınızda 7 inç boyutunda tabletimsi bir cihaza kavuşmuş oluyorsunuz. Cihazla ilgili son dedikodular ise çıkış tarihi ve fiyatı kapsıyor.

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Samsung katlanabilir telefonu için 1.770 dolar fiyat beklentisi

Gelen bilgilere göre Samsung, önümüzdeki yıl başı düzenlenecek MWC etkinliğinde cihazı demo olarak sergileyecek. MWC sonrası ise satışa sunulacağı söylenen telefonun yaklaşık 1,770 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Samsung Başkanı DJ Koh, daha önce katlanabilir telefonun 1 milyon satacağına inandığını söylemişti.

Bu arada katlanabilir telefon, büyük ihtimalle Samsung‘un 5G destekleyen ilk telefonu olmayacak. Onun önceseinde tanıtılacak bir Galaxy S10 modelinin bu ünvana sahip olması bekleniyor.