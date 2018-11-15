Radeon RX 590 SAPPHIRE satışa çıkıyor

Sapphire oyun severlere yeni Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB Special Edition Grafik kartı ile üstün özellikleri sunuyor. FinFET 12nm işlem teknolojisinin performansını ve verimliliğini optimize etmek üzere tasarlanan ve Ödüllü Sapphire Dual–X Soğutucuyla donatılan cihaz yüksek çözünürlüklerde akıcı ve hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor.

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Oyun paketi ile birlikte geliyor

Gücünü “Polaris” Mimarisinden alan Radeon Nitro+ RX 590 8GB Special Edition‘da tümü FinFET 12 işlemci teknolojisi üzerinde çalışan 4. Nesil GCN grafik çekirdekleri, ekran motoru ve multimedya çekirdekleri bulunuyor. Bu sayede Sapphire hız aşırtma konusunda çıtayı yükselterek rakiplerine göre %10’a varan oranda daha iyi performans sunuyor. Nitro+ RX 590 8 GB Special Edition‘ın fabrika çıkışı hız aşırtmalı çekirdekleri 1560 MHz yüksek hızda çalışırken, kart 8 GB bellek ile birlikte sunuluyor.

2304 GCN tabanlı akış işlemcileri ile donatılan Sapphire Nitro+ RX 590 8GB Special Edition, 1080p oyun performansı ve günlük uygulamalarda daha yüksek performans sunan bir kart. Nitro+ Radeon RX 590 8GB Special Edition‘da kullanıcıların Hızlı ve Sessiz çalışma modları arasında geçiş yapmasını sağlayan Çift-UEFI BIOS özelliği bulunur. Hızlı çalışma ayarı oyunlar için maksimum performans sunarken, Sessiz ayarı sessize yakın performansı tercih eden oyun severler için daha düşük Motor (1545 MHz) ve Bellek (2000 MHz) clock hızlarına sahip daha sessiz bir fan profili sunuyor.

Bu lansmanı kutlamak için Sapphire, müşterilerine gerçekten özel bir hediye veriyor. Bir Sapphire Nitro + veya Pulse RX Vega, RX 590, RX 580, RX 570 grafik kart satın aldığınızda üç âdete kadar oyunu ücretsiz edinebilirsiniz. Bu oyunlar arasında Resident Evil 2, Devil May Cry 5 ve Clancy’s The Division 2 bulunuyor.