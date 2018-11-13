35 yaşındaki Japon adam, hologram karakterle evlendi

Zaman zaman ilginç haberlere konu olan Japonya, şimdi de bir adamın hologram karakter ile evlenmesi ile gündemde. Tokyo’da bir okul yöneticisi olan 35 yaşındaki Akihiko Kondo, “sanal gerçeklik sanatçısı” Hatsune Miku karakteri ile evlendi. “Karakteri” diyoruz çünkü Japonya’da bir hayli ünlü olan Hatsune Miku, sanal bir hologramdan ibaret.

Düğüne bez bebek ile katıldı

Crypton Future şirketi tarafından Vocaloid yazılımı ile üretilen hologram karakter Miku, anime karakterlerine benzeyen yeşil renkli saçları olan bir hologram karakter. Bu karakter için Gatebox isimli şirket 2.800 dolarlık bir hologram görüntüleme cihaz üretti ve Japonya’da bazen bu cihazla birlikte konserler düzenleniyor.

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Miku ile evliliği için 17.600 dolar harcayarak bir düğün organize eden adam, seramoniye annesini de davet etmiş. Ancak annesi, oğlunun gerçek bir insanla tanışıp evlenmesini istediği için bu daveti kabul etmemiş. Ayrıca kapak fotoğrafından görebileceğiniz üzere Kondo, hologram cihazına ulaşamadığı için düğüne bu karakterin bez bebeği ile katıldı. Ayrıca sözünü ettiğimiz evliliğin tabii ki Japonya kanunlarına göre tanınmadığını ve gerçek bir evlilik olmadığını da belirtmemiz gerekiyor.