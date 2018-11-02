Cuma Raporu #22: OnePlus 6T, Tim Cook’un Türkiye açıklaması ve dahası

Cuma Raporu #22 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #22 haberleri

OnePlus 6T tanıtıldı – Damla çentik ve ekrandan parmak izi sensörüyle gelen cihaz yine oldukça iddialı.

Apple yeni ürünlerini tanıttı – Etkinlikte yeni iPad Pro, MacBook Air ve iMac Mini tanıtıldı.

Tim Cook’tan Türkiye açıklaması – Cook, Reuters’a verdiği demeçte “Gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik zayıflıklar var” dedi.

Xiaomi 10 ayda 100 milyon cihaz sattı – Şirket böylece 2018 hedefine yıl bitmeden 2 ay önce ulaşmış oldu.

Honor Magic 2 tanıtıldı – Önde 3, arkada 3 kamera ile gelen cihaz ayrıca tam ekran yapısıyla dikkat çekiyor.