Honor Magic 2 resmi olarak tanıtıldı!

Honor yeni akıllı telefonu Magic 2’nin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Uzun süredir beklenen cihaz toplam altı kamerası ile dikkat çekiyor.

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Honor Magic 2 dört farklı varyasyona sahip!

Honor’un yeni amiral gemisi Magic 2, Android Pie işletim sistemi, işlemci olarak ise sekiz çekirdekli Kirin 980’i kullanıyor. GPU tarafında Mali-G76MP10 yongasını kullanan cihaz, 6 GB/8 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri ile geliyor. 3,400 mAh batarya depolamasına sahip cihazda 6,39 inç’lik dev bir ekran bulunuyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlükte AMOLED bir ekran. Ön yüzün tamamen ekran olduğunu da söyleyelim.

Cihazın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise son zamanlarda popüler olan kızaklı bir ön panele sahip olması diyebiliriz. Bu ön panelde toplamda üç kamera bulunurken bu kameralar 16 MP’lik ana kamera, 2 MP + 2MP’çözünürlüklere sahip derinlik algılayıcı kameralar olarak görünüyor.

Cihazın arka kameralarına geçecek olursak, 24 MP’lik ana kamera ve 16 MP + 16 MP’lik biri süper geniş açılı diğeri ise siyah beyaz üç adet kamera bulunuyor. Bu kameraların tümü yapay zekâ desteği ile çalışıyor. Cihazda bulunan ToF sersörler ile gelişmiş gerçeklik ve yüz tanıma teknolojileri daha fazla ayrıntı kazanıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelen cihaz, 40W hızlı şarjı destekliyor.

Cihazın 4 farklı varyasyonu bulunuyor bu varyasyonların fiyatlarına geçecek olursak, 6 GB/128 GB varyasyonu 545 dolar, 8 GB/128 GB 616 dolar, 8 GB/256 GB varyasyonu 688 dolar olarak görünüyor. Son olarak ise cihazın en pahalı varyasyonu 8 GB/512 GB olurken fiyatı ise 831 dolar.