Tim Cook: Türkiye gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik zayıflık var

Apple CEO‘su Tim Cook, Reuters ile gerçekleştirdiği röportajda şirketin mâli durumu ve mevcut şartlarla ilgili bir konuştu.

Dünyanın en değerli şirketin konumundaki Apple, bu yıl Wall Street beklentilerinin altında bir mâli sonuç açıklayacağını düşünüyor. Bu beklentinin açıklanması sonrası şirketin hisse senetlerinde %7 oranında düşüş gördük ve toplam şirket değeri de 1 trilyon doların altına geriledi. Şirketin CEO’su Tim Cook, bunun nedenini aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmekte olan bazı ülkelerde yaşanan makroekonomik zayıflıklar olduğunu belirtti.

Tim Cook’dan Türkiye açıklaması

Cook, verdiği demeçte Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik zayıflıklar olduğunu belirtti. Bildiğiniz gibi ülkemizde kısa zaman önce bir kur sorunu patlak vermiş ve dolar kuru 7 TL’lere kadar ilerlemişti. Dolar kurunun artışı sonrası Apple, birçok ürüne zam yapmıştı. Sonrasında doların tekrar 5.50 TL seviyesine inmesiyle, şirket neredeyse tüm ürün gamında indirim yapmıştı.

Ülkemizde Apple’ın satışlarının düşmesinde fiyat artışıyla beraber taksit sınırlandırması da etkili olmuş olabilir. Zira artık hem operatör tarafında, hem de perakende satışlarda akıllı telefona 6 taksit sınırlandırması bulunuyor. Bu da şu anda 8.000 TL civarında satılan iPhone X için aylık 1.333 TL taksit ödenmesi anlamına geliyor.

Apple’ın son çeyrek rakamları

Yılın mali 4. çeyreğinde 46.9 milyon iPhone satan Apple, Eylül ayı itibarıyla kapanan 4. çeyrekte 62.9 milyar dolar gelir elde etti ve beklentileri geçmeyi başardı.