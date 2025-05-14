Her adımında Türk tarımına değer katmayı ve Türk çiftçisinin yanında olmayı önceliklendiren Yanmar Turkey, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor. Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, “Ülkemizin tarımsal kalkınmasına emekleriyle katkı sağlayan tüm üretici çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz.” dedi.

Tarım, insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan gıdanın teminatıdır. Bu hayati sürecin görünmeyen emekçileri ise kuşkusuz çiftçilerimizdir. Toprağın bereketini alın teriyle harmanlayan, mevsim şartlarına karşı yılmadan mücadele eden çiftçilerimiz, tarımsal üretimin baş kahramanlarıdır. Her gün soframıza gelen ürünlerin arkasında; sabahın ilk ışığıyla tarlasına giden, iklimin zorluklarına göğüs geren, teknolojiyi üretime entegre etmeye çalışan yüzbinlerce çiftçinin emeği yatıyor. Ülke ekonomisine can suyu olan tarımın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğinin teminatı da yine çiftçilerin omuzundadır.

Çiftçilere emekleri için teşekkür etme günü

Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, bir ülkenin en önemli gücünün, toprağını işleyen ellerin gücüyle ölçüldüğünü belirterek, “Öncelikle, sofralarımıza ulaşan gıdanın çeşitliliği ve güvenilirliği konusunda en önemli role sahip olan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tüm Yanmar Ailesi adına içtenlikle kutluyorum. Yanmar, 100 yılı aşkın geçmişiyle, tarım alanında önde gelen bir Japon markası. Türkiye’de de 7 yıldır çiftçilerimize en etkin çözümleri sunmak için çalışıyoruz. Yanmar ve Solis traktörlerimiz ve YTAgri ekipmanlarımız ile her geçen yıl büyüyor ve güçleniyoruz.” dedi.

Kanbir: “Üretimde verimliliği artıran çözümlerimizle her zaman çiftçimizin yanındayız.”

Bu yıl müşteri odaklı stratejiler ışığında müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetlere odaklandıklarını belirten Kanbir, “Bizim tarım makineleri üreticisi olarak en büyük hedefimiz, traktörlerimiz ve tarım ekipmanlarımızla verimliliği ve kullanım kolaylığını destekleyen etkin çözümleri sunmak ve tüm üretim sürecinizde ürün ve hizmet kalitemizle çiftçilerimizin yanında olmak. Her geçen gün bayi ve servis ağımız gelişiyor. Tüm müşterilerimize, en hızlı ve etkin şekilde destek vermek üzere çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2025 yılında da Yanmar kalitesini Türkiye’nin her köşesine ulaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Tarımın geleceğine yön veriyor

Tarım alanındaki köklü geçmişiyle küresel çapta lider bir marka olan Yanmar, Türkiye’deki faaliyetleriyle de çiftçilerin yanında olmayı sürdürüyor. Solis ve Yanmar markalı traktörler ile YTAgri ekipmanları sayesinde tarım alanında üreticilere ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Orijinal yedek parça desteği ve her geçen yıl genişleyen hizmet ağıyla Yanmar Turkey, tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor.