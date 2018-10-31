Yeni MacBook Air, iPad Pro ve Mac Mini neler sunuyor? (VİDEO)

Dün itibarıyla gerçekleştirilen Apple etkinliğinde yeni MacBook Air, iPad Pro ve Mac Mini modelleri tanıtıldı. Bu videomuzda yeni ürünlerin sunduğu özelliklere yakından bakıyoruz.

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Yeni MacBook Air, iPad Pro ve Mac Mini neler sunuyor?

MacBook Air (2018) özellikleri

En son 2015 yılında satışa sunulan MacBook Air modeli, özellikle ekran noktasında bir yenilenmeye ihtiyaç duyuluyordu. Dün itibarıyla tanıtılan yeni MacBook Air (2018) hem tasarım hem de performans olarak önemli güncellemelere sahip. Altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen cihaz, bir önceki sürüme göre hem daha hafif hem de daha ince.

Ekran çerçevelerinden büyük oranda kurtulan dizüstü bilgisayarda, oldukça geniş bir alan sunan trackpad yüzeyiyle birlikte Touch ID sensörü bulunuyor. Touch ID sayesinde PC’yi açmak, uygulamalara giriş yapmak ve ödemeleri onaylamak için parmak izi güvenliğini kullanabiliyoruz. Bu sefer sadece USB Tip-C bağlantı yuvalarına sahip MacBook Air modelinde, USB Tip-A standartını kullanan USB bellek takmak veya iki ucu HDMI kablosuyla görüntü aktarımı için adaptöre ihtiyacınız var.

Yine 13.3 inç boyutlu ekranla gelen yeni modelde bu sefer 4 kat fazla piksel sunuluyor. Toplamda 4 milyon pikselin yer aldığı ekran 2560 x 1600 çözünürlük kullanıyor. Donanım bileşenlerine baktığımızda ise 8. nesil Intel Core i5 işlemci, 16 GB‘a kadar RAM ve 1.5 TB‘a kadar SSD seçenekleri dikkat çekiyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise 9.199 TL.

iPad Pro (2018) özellikleri

11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunan yeni iPad Pro modeli, tasarımsal açıdan bir hayli farklı. Ekran çerçeveleri büyük oranda azaltılan yeni modellerde Touch ID kaldırıldı ve onun yerine Face ID güvenlik seçeneği eklendi. Face ID kullanarak tabletin kilidini açmak, uygulama girişlerini gerçekleştirmek veya ödemeleri onaylamak mümkün. Ayrıca ekranın dikey ve yatay kullanım modları için de bu sefer ivme ölçer değil direkt olarak Face ID kullanılıyor.

Touch ID ile beraber 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de veda ettik. Eğer 3.5 mm’lik bir kulaklık bağlamak istiyorsanız şu anda 69 TL‘ye satılan dönüştürücü adaptörden satın almanız gerekiyor. Ancak USB Tip-C bağlantılı ya da Bluetooth destekli kablosuz kulaklıklarda adaptöre ihtiyacınız yok. Bu arada Lightning yerine USB Tip-C bağlantısı sayesinde görüntü ve dosya aktarımı ile birlikte iPad Pro’nuzla farklı cihazları şarj edebiliyorsunuz.

iPad Pro (2018) modelinin ekranı 120 Hz tazeleme hızını ifade eden ProMotion özelliğine sahip. Şirketin A12X Bionic işlemcisinden gücünü alan tablet, 1 TB‘a kadar dahili depolama alanı seçeneği sunuyor. Apple, lansmanda iPad Pro (2018)’in birçok dizüstü bilgisayardan daha güçlü olduğunu vurguladı. Ayrıca gerçek Photoshop üzerinde büyük boyutlu bir PSD dosyasının düzenlenmesi gösterildi. Son olarak fiyatlardan bahsedecek olursak 11 inç iPad Pro (2018) fiyatı 5.899 TL‘den başlarken, 12.9 inç iPad Pro (2018) fiyatı 7.399 TL’den başlıyor.

Mac Mini (2018) özellikleri

En son 2014 yılında çıkan Mac Mini modeli de nihayet yenilenen ürünler arasında. Hacim olarak bir önceki modele göre daha küçük ancak tabii ki çok daha performanslı olan Mac Mini (2018) modeli, iMac Pro’larda olduğu gibi siyah tonlarının hakim olduğu uzay grisi renk seçeneğiyle gelyor.

%100 geri dönüştürülebilir alüminyum kasa kullanan cihaz, arka bölümünde Thunderbolt 3 girişleri, HDMI, USB Tip-A ve Gigabit ethernet bağlantısı sunuyor. Fiyat farklı verererek 10 Gigabit destekli Ethernet bağlantısına sahip olabiliyorsunuz. Cihazın soğutma çözümü de, daha serin ve sessiz çalışma adına yenilenmiş durumda. Donanım özelliklerine baktığımızda ise 4 veya 6 çekirdek 8. nesil Intel Core işlemci, 64 GB‘a kadar RAM ve 2TB‘a kadar SSD yer alıyor. Fiyatlar ise 5.999 TL veya 8.399 TL‘den başlıyor.