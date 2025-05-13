Samsung Galaxy S26 Ultra hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Galaxy S25 Ultra, Bluetooth desteği olmayan S Pen ile gelerek tepki çekmişti. Samsung’un yeni nesilde bu hatayı düzelteceğini beklerken, şirket ters köşe yapacak gibi duruyor. Peki S26 Ultra özellikleri neler olacak, S26 Ultra çıkış tarihi ne zaman olacak?

Galaxy S26 Ultra özellikleri neler olacak?

Galaxy S26 Ultra, selefi S25 Ultra’nın temel mimarisini devam ettirirken, yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle performans açısından ciddi bir sıçrama vaat edecek gibi duruyor. TSMC’nin 3nm sürecinde üretilen bu yonga seti, enerji verimliliği ve yapay zekâ destekli görevlerde öne çıkıyor.

6.8 inç boyutundaki ekran, Samsung’un en yeni Dynamic AMOLED 2X LTPO panelini kullanıyor. 1Hz ila 120Hz arası adaptif yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sayesinde hem oyun hem de multimedya deneyimi kesintisiz hale getiriliyor. HDR10+ ve 2600 nit’e kadar parlaklık desteği, güneş altında bile net görüntü sunacak.

Kamera tarafında 200 MP çözünürlüğünde ana sensör korunurken, S25 Ultra’dan farklı olarak gelişmiş algoritmalarla daha kararlı gece modu ve daha hızlı odaklama sunulması bekleniyor. Ayrıca 50 MP periskop zoom kamera, 50 MP ultra geniş ve 10 MP 3x telefoto ile birlikte dörtlü kamera sistemine devam edileceği yönünde bilgiler geliyor.

Batarya tarafında 5.000 mAh kapasite korunurken, 45W kablolu hızlı şarj ve 25W kablosuz şarj desteği sürüyor. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı One UI 7.5 arayüzüyle kutudan çıkması bekleniyor. Ancak dikkat çeken bir diğer detay var ki, Bluetooth destekli S-Pen bu modelde yer almayabilir. Samsung’un maliyetleri düşürmek adına bu özelliği kaldırması, bazı kullanıcıları şaşırtabilir.

Galaxy S25 Ultra modelinde Bluetooth desteği olmayan S Pen kullanan şirket, çok tepki almış ve S26 Ultra’da bu hatanın düzeltileceği yönünde bir beklenti oluşmuştu. Ancak görünen o ki, şirket Bluetooth S Pen kaleme S26 Ultra modelinde de yer vermeyecek.

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Güvenilir sızıntı kaynağı Sawyergalox, X’te yaptığı paylaşımda, “S26U Prototipinde Bluetooth S-Pen bulunmuyor. Samsung son zamanlarda yaşadığı sayısız sorun nedeniyle maliyetleri düşürüyor ve cep telefonu bölümü önümüzdeki beş yıl içinde kapatılabilir.” ifadelerini kullandı.

Galaxy S26 Ultra teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite 2 (3nm, yapay zekâ hızlandırmalı)

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

Ekran: 6.8 inç Dynamic AMOLED 2X, QHD+, LTPO, 1–120Hz, HDR10+, 2600 nit parlaklık

Kamera (arka): 200 MP ana + 50 MP periskop + 10 MP telefoto + 50 MP ultra geniş

Kamera (ön): 12 MP selfie kamerası

Batarya: 5.000 mAh, 45W kablolu, 25W kablosuz hızlı şarj

Yazılım: Android 15 + One UI 7.5

Kalem: Bluetooth destekli S-Pen olmayabilir (prototipte yer almıyor)

S26 Ultra çıkış tarihi ne zaman?

S26 Ultra çıkış tarihi için beklenti, önceki S serisi lansmanlarıyla uyumlu şekilde Ocak 2026’da tanıtılması yönünde. Global satışların ise Şubat 2026 başında başlaması bekleniyor. Cihazın donanım detayları kesinleştikçe daha fazla bilgi resmi tanıtım öncesi ortaya çıkacaktır.