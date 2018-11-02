Xiaomi, 10 ayda 100 milyon cihaz sattı

Xiaomi, şüphesiz son yılların en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticilerinden biri. Şirket daha önce 2018 yılı için 100 milyon akıllı telefon sevkiyatını hedeflediklerini açıklamıştı. Çin’de düzenlenen Zhong Guan Cun Forum‘da konuşan şirketin kurucu CEO’su Lei Jun, şirketin bu hedefi 10 ayda tamamladığı açıkladı.

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Xiaomi için işler iyi gidiyor

Çin pazarı haricinde son dönemde global pazarda da yer alan şirket, açıklanan verilere göre 100 milyonuncu akıllı telefonunu 26 Ekim 2018 saat 11:23’te gerçekleştirdi. Bu yıl Xiaomi Mi8, Mi8 SE, Mi 8 Explorer Edition modelleriyle beraber Pro ve Lite sürümlerini de satışa sunan şirket ayrıca Redmi ve Mi Mix serisinin yeni cihazlarını da pazara sundu.