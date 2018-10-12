Cuma Raporu #19: Galaxy A9, Nokia 7.1, Eleq ve dahası

Cuma Raporu #19 videomuzda, yeni haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #19 haberleri

Galaxy A9 tanıtıldı – Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de gerçekleştirilen etkinlikte dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu Galaxy A9 tanıtıldı.

Nokia 7.1 satışa sunuluyor – İlk çentikli Nokia modeli olan Nokia 7.1 dünya çapında satışa sunuluyor. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

Mobil canlı bilgi yarışması Eleq tanıtıldı – Türk Telekom gerçekleştirdiği basın etkinliği ile yeni mobil canlı bilgi yarışması Eleq’i tanıttı.

Google Pixel 3 ve 3 XL modelleri tanıtıldı – Özellikle tasarımlarıyla konuşulan iki cihaz, ana trendin aksine tek kamera ile geliyor.

Monster, Avrupa’nın en büyük oyun mağazasını açıyor – Bizim de açılışta olacağımız mağaza 13 Ekim Cumartesi günü Farilya İş Merkezi’nde açılıyor.