Cuma Raporu #19: Galaxy A9, Nokia 7.1, Eleq ve dahası

Cuma Raporu #19 videomuzda, yeni haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #19 haberleri
Galaxy A9 tanıtıldı – Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de gerçekleştirilen etkinlikte dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu Galaxy A9 tanıtıldı.
Nokia 7.1 satışa sunuluyor – İlk çentikli Nokia modeli olan Nokia 7.1 dünya çapında satışa sunuluyor. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
Mobil canlı bilgi yarışması Eleq tanıtıldı – Türk Telekom gerçekleştirdiği basın etkinliği ile yeni mobil canlı bilgi yarışması Eleq’i tanıttı.
Google Pixel 3 ve 3 XL modelleri tanıtıldı – Özellikle tasarımlarıyla konuşulan iki cihaz, ana trendin aksine tek kamera ile geliyor.
Monster, Avrupa’nın en büyük oyun mağazasını açıyor – Bizim de açılışta olacağımız mağaza 13 Ekim Cumartesi günü Farilya İş Merkezi’nde açılıyor.
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