Google Pixel 3 XL tanıtıldı: Daha büyük ekran, daha büyük pil

Google Pixel 3 XL modeli, kardeşi Google Pixel 3 ile birlikte resmi olarak tanıtıldı.

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Google Pixel 3 XL ile çentikli tasarıma geçiş yapıldı

Büyük ekranlı Pixel 3 XL, Pixel 3 ile aynı özelliklere sahip olmasına rağmen tasarım ve büyüklük alanında bazı farklılıklar sunuyor. Bu farklılıkların başında 6.3 inçlik bir ekran boyutu ve 2960X1440 piksel çözünürlük bulunuyor. Bu modelle birlikte Google çentikli tasarıma geçiş yapmış bulunuyor.

3430 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz Pixel 3’te olduğu gibi 4 GB RAM ve 64/128GB depolama alanı seçeneklerine sahip. Kamera tarafında ise yine tek kamera tercih eden Google 12.2 MPçözünürlükteki kamerayı OIS ile desteklemiş. 2160p 30 fps video kaydedebilen bu kamera 1080p çözünürlükte ise 30, 60, 90 ve 120 fps videolar kaydetmeye izin veriyor. 720p çözünürlükte ise cihaz 240 fps değerine çıkabiliyor.

Pixel Stand ile Google yeni telefonları kablosuz şarj desteğine kavuşturmuş durumda. Ayrıca yeni yapay zeka özellikleri ile birlikte artık telefonlara sesli komut verilebilecek ve cihaz geri bildirimlerini sesli olarak yapabilecek. Google Pixel 3 XL siyah, beyaz ve pembe şeklinde 3 farklı renkte satışa sunulacak. Cihazın giriş fiyatı ise 899 dolar olarak belirlenmiş.