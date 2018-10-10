Para kazandıran mobil bilgi yarışması Eleq nedir? (VİDEO)

Eleq uygulaması bugün Türk Telekom tarafından gerçekleştirilen basın lansmanı ile tanıtıldı. Tüm operatör kullanıcıları tarafından oynanabilen mobil bilgi yarışması Eleq, her gün düzenlenen yarışmalarla kazananlara ödül dağıtıyor.

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Eleq Android uygulaması

Eleq iOS uygulaması

eleq nasıl oynanıyor?

Yarışmanın başlama saati olan 20:00’den bir saat önce ve yarışma başlarken üye telefonlarına hatırlatma bildirimi geliyor. Mobil cihazları üzerinden yarışma saatlerinde uygulamaya giren katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor. Toplamda 10 sorunun yer aldığı yarışmada yarışmacıların her soru için 10 saniye süresi bulunuyor. Bu süre sunucu soruyu okumaya başladığı anda devreye giriyor. Doğru cevabı veren yarışmacılar bir sonraki soruyu cevaplamaya hak kazanıyor. Günün ödülü, 10 soruyu da doğru yanıtlayanlar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor. Yarışmacılar hesaplarında biriken ödül miktarı 50 TL’ye ulaştığında ödülü talep etmeye hak kazanıyor ve ödül parası ilgili kişinin hesap numarasına yatırılıyor.

Çok yakında yayınlar ikiye çıkıyor

Uygulamanın şu an için her gün saat 20:00’de olmak üzere günde bir yayını bulunuyor. Çok yakında ikinci bir yayın daha yaparak günlük yayın sayısını ikiye çıkarılacak. Uygulama, mobil cihazlar üzerinden mekan kısıtı olmadan katılınabilecek, eğlendirirken bilgiyi ölçecek ve bunları yaparken de para kazandırabilecek canlı bir bilgi yarışması. Dileyen herkes uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip oyuna katılabiliyor.