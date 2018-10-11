Dört arka kameralı Samsung Galaxy A9 (2018) elimizde! (VİDEO)

Samsung Galaxy A9 (2018) modeli, bugün dünya ile eşzamanlı olarak Türkiye’de tanıtıldı. Bu videomuzda, dünyanın ilk 4 arka kameralı telefonu olan Galaxy A9 (2018) modeline yakından baktık.

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Samsung Galaxy A9 (2018) özellikleri

Petrol Mavisi, Şeker Pembesi ve Gece Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip telefon, cam ve metalin bir arada olduğu bir tasarım anlayışıyla geliyor.

6.3 inç ekran boyutlu oldukça büyük bir cihaz olan Galaxy A9 (2018) modeli, Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED panel sunuyor. Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan cihazda, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını 512 GB’a kadar microSD kart ile arttırabilmek mümkün.

Cihazın arka tarafında 24 MP’lik F/1.7 diyafram değerine sahip ana kamera ile birlikte üç farklı yardımcı kamera var. Bunlar 10 MP’lik 2X optik zoom yapabilmenizi sağlayan telephoto kamera, 5 MP‘lik derinlik kamerası ve 120 derece açı sunan 8 MP‘lik geniş açı kamerası. Ön tarafta ise 24 MP F/2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera karşımıza çıkıyor.

Son olarak telefonda 3800 mAh pil kapasitesi olduğunu da belirtelim. Cihaz aralık ayında satışta olacak ve fiyatı henüz belli değil.