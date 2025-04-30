Redmi Note 14S modeli, Türkiye pazarına giriş yaptı. Oldukça makul bir fiyatla raflarda yerini alan cihaz, fiyat-performans meraklılarını hedef alıyor. Redmi Note 14S güçlü donanımı ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki Redmi Note 14S özellikleri neler? Türkiye fiyatı ne kadar?

Redmi Note 14S özellikleri neler?

Redmi Note 14S özellikleri arasında en çok öne çıkan detaylardan biri 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekranı. 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, 1.300 nit tepe parlaklık değeriyle güneş altında bile net görüntü sunabiliyor.

Corning Gorilla Glass 5 ile sağlamlık ihmal edilmemiş. Selfie kamerasında ise 16 MP çözünürlük mevcut. Cihazın kalbinde yer alan MediaTek Helio G99-Ultra işlemcisi, günlük kullanımın ötesinde oyun performansında da tatmin edici sonuçlar vadediyor.

12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçeneği sunması, çoklu görevlerde yüksek verim sağlıyor. Xiaomi HyperOS arayüzü ile çalışan cihaz, yapay zekâ destekli Google Gemini, AI Erase ve AI Sky gibi akıllı yazılımlarla da donatılmış durumda.

Kamera tarafında ise tam bir canavar yatıyor. 200 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Yapay zekâ desteği sayesinde fotoğraf deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor. Gücünü ise 5.000 mAh kapasiteli, 67W hızlı şarj desteğine sahip bataryadan alıyor.

Redmi Note 14S özellikleri

Ekran: 6.67 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass 5

6.67 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass 5 İşlemci: MediaTek Helio G99-Ultra

MediaTek Helio G99-Ultra RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 2.2

128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 2.2 Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

16 MP (f/2.45) Arka Kamera: 200 MP (f/1.65) + 8 MP ultra geniş açı (f/2.2) + 2 MP makro (f/2.4)

200 MP (f/1.65) + 8 MP ultra geniş açı (f/2.2) + 2 MP makro (f/2.4) Batarya: 5.000 mAh kapasite, 67W hızlı şarj desteği

5.000 mAh kapasite, 67W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS

Xiaomi HyperOS Yapay Zekâ Özellikleri: Google Gemini, AI Erase, AI Sky

Google Gemini, AI Erase, AI Sky Diğer Özellikler: Ekran altı parmak izi okuyucu

Redmi Note 14S fiyatı ne kadar? İşte Redmi Note 14S Türkiye fiyatı!

Redmi Note 14S fiyatı Türkiye’de rekabetçi bir noktada konumlandırılmış durumda. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonun Redmi Note 14S Türkiye fiyatı 17.999 TL iken, 12 GB RAM ve 512 GB’lık üst model ise 19.999 TL etiketle alıcı bekliyor. Bu fiyatlar göz önüne alındığında cihazın “uygun fiyatlı amiral gemisi” olarak konumlandırıldığını söylemek mümkün.

Redmi Note 14S özellikleri ve fiyatı ile ses getirmeye aday görünüyor. Eğer güçlü performans, iyi bir ekran ve yüksek çözünürlüklü kamera sizin için öncelikliyse, bu model kesinlikle göz atmaya değer.

İlginizi Çekebilir: HyperOS 3 yenilikleri neler olacak? İşte Xiaomi Android 16 güncellemesi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.