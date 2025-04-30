Galaxy Watch kullanıcıları Nisan ayı itibarıyla yeni bir yazılım güncellemesiyle karşı karşıya. Peki bu güncelleme hangi modellere ulaşıyor? Galaxy Watch için gelen son paket gerçekten yenilik getiriyor mu, yoksa sadece güvenlik düzenlemesi mi içeriyor? Galaxy Watch Nisan ayı güncellemesini alacak cihazlar neler?

Galaxy Watch Nisan ayı güncellemesi yayınlandı! İşte alacak cihazlar!

Galaxy Watch ailesi, Nisan 2025 itibarıyla yeni bir yazılım güncellemesiyle gündemde. Samsung’un Wear OS tabanlı akıllı saatlerine yönelik olarak sunduğu bu paket, ilk olarak Watch 7 ve Watch Ultra modelleri için yayınlanmıştı.

Samsung akıllı saat kullanıcıları için sevindirici haberlerden biri de, bu güncellemenin sadece yeni modellerle sınırlı kalmaması. 2021 yılında tanıtılan Watch 4 serisinden itibaren tüm Wear OS tabanlı saatler bu kapsamda yer alıyor.

Başlangıçta Güney Kore’de dağıtılmaya başlanan yazılım, kısa süre içerisinde ABD versiyonlarına da ulaşmış durumda. Türkiye için de yayılımın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

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Galaxy Watch Nisan ayı güncellemesini alacak cihazlar neler?

İşte Galaxy Watch Nisan ayı güncellemesini alacak cihazlar!

Watch 7

Watch Ultra

Watch 6

Watch 6 Classic

Watch 5

Watch 5 Pro

Watch 4

Watch 4 Classic

Galaxy Watch Nisan ayı güncellemesi özellikleri neler?

Galaxy Watch için yayınlanan bu yeni paket, yaklaşık 400-500 MB boyutunda değişkenlik gösteriyor. Kullanıcılar, güncellemeyi Galaxy Wearable uygulaması üzerinden kontrol edebiliyor.

Ancak içerik açısından beklentileri karşılayacak büyük değişiklikler yer almıyor. Samsung Watch güncelleme notlarına göre yazılım, yalnızca sistem kararlılığı ve cihaz güvenliğinde iyileştirme sunuyor.

Güncelleme detaylarında belirtilen tek önemli başlık, stabilite artışı ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmiş olması. Bununla birlikte, yazılımın dayandığı Wear OS altyapısının hâlâ Mart 2025 tarihli güvenlik yaması ile çalıştığı görülüyor.

Bu durum, bazı kullanıcılar tarafından olumsuz bir durum olarak yorumlanabilir. Samsung akıllı saat serisinin daha güncel güvenlik katmanlarına erişmesi için ek güncellemeler gerekeceği düşünülüyor.

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Samsung’un bu güncellemeyle birlikte akıllı saat modellerine büyük bir yenilik sunmasa da, yazılım desteğini sürdürmesi kullanıcı memnuniyeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Samsung akıllı saat kullanıcılarının daha kapsamlı özellik güncellemeleri için önümüzdeki aylara odaklanması gerekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung akıllı saat modellerine gelen bu güncelleme sizce yeterli mi? Sizce Samsung daha kapsamlı bir yenilik paketiyle kullanıcılarını ne zaman buluşturmalı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, en güncel gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!