Redmi, yeni akıllı telefonu Redmi Turbo 4 Pro modelini Çin pazarında resmi olarak duyurdu. Orta segmentte güçlü bir oyuncu olan Redmi, Redmi Turbo 4 Pro modeliyle yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki Redmi Turbo 4 Pro fiyatı ne kadar? Redmi Turbo 4 Pro özellikleri neler?

Redmi Turbo 4 Pro özellikleri neler?

Redmi Turbo 4 Pro, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Cihaz, 6.83 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü LTPS düz bir ekran ile geliyor. M9 ışık materyali sayesinde 3200 nit gibi etkileyici bir tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen bu ekran, canlı renkler ve keskin detaylar sunuyor. İnce çerçeveleri (yanlarda 1.5mm, altta 1.9mm) ile modern bir görünüm sergileyen telefon, görsel deneyimi ön plana çıkarıyor.

Sağlamlık konusunda da iddialı olan Turbo 4 Pro, havacılık sınıfı alüminyum alaşımından üretilmiş metal bir çerçeveye sahip. Sadece 7.98mm kalınlığındaki gövde, CNC işleme ve kumlama teknikleriyle hem premium bir his veriyor hem de 70 kg basınca dayanabiliyor. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı üst düzey koruma sunan Turbo 4 Pro sağlamlık konusunda da iddialı.

Yoğun kullanım altında bile serin kalmasını sağlayan 6000mm² çift döngülü 3D buz soğutma sistemi ve Xiaomi’nin Rage Engine 4.0 teknolojisi, Redmi Turbo 4 Pro‘nun performansını sürekli zirvede tutuyor. Bu özellikler, özellikle mobil oyuncular ve güç gerektiren uygulamaları sık kullananlar için büyük avantaj sağlıyor.

Kamera yetenekleriyle de dikkat çeken Turbo 4 Pro, metal bir muhafaza içinde 50MP çözünürlüklü Sony LYT-600 ana sensöre (OIS ve EIS destekli) ve 8MP ultra geniş açılı lense ev sahipliği yapıyor. Ayarlanabilir parlaklığa sahip entegre ışık halkası, düşük ışık koşullarında bile yaratıcı çekimlere olanak tanıyor. Ön tarafta ise 20MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Batarya ömrü konusunda da cömert davranan Turbo 4 Pro, 7550mAh kapasiteli devasa bir pile sahip. Bu batarya, 90W kablolu hızlı şarj desteği ile kısa sürede dolabiliyor ve 22.5W ters şarj özelliği sayesinde diğer cihazları da şarj edebiliyor. Ayrıca Xiaomi’nin GPS olmadan konum bulabilen çevrimdışı konumlandırma teknolojisi de cihazın öne çıkan yenilikçi özelliklerinden biri.

Xiaomi, Harry Potter tutkunlarını da unutmayarak özel bir Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition versiyonunu da duyurdu. 16GB RAM ve 512GB depolama ile gelen bu özel sürüm, eğimli kamera alanı, 3D nanolitografi ve Harry Potter temalı görsellerle benzersiz bir tasarım sunuyor. Özel siyah-altın Ölüm Yadigarları hediye kutusu ve temalı arayüzüyle koleksiyonerlerin ilgisini çekecek gibi duruyor.

Bağlantı tarafında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC gibi güncel teknolojileri destekleyen Turbo 4 Pro, ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlörler ve kızılötesi sensör gibi özelliklere de sahip. Cihazın küresel pazara POCO F7 ismiyle gelebileceği konuşuluyor.

Redmi Turbo 4 Pro Teknik Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Ekran: 6.83 inç 1.5K LTPS Düz Ekran, 3200 nit parlaklık

6.83 inç 1.5K LTPS Düz Ekran, 3200 nit parlaklık Soğutma: 6000mm² Çift Döngülü 3D Buz Soğutma Sistemi

6000mm² Çift Döngülü 3D Buz Soğutma Sistemi RAM/Depolama: 12GB/16GB RAM, 256GB/512GB/1TB Depolama

12GB/16GB RAM, 256GB/512GB/1TB Depolama Arka Kamera: 50MP Sony LYT-600 (OIS/EIS) + 8MP Ultra Geniş Açı

(OIS/EIS) + 8MP Ultra Geniş Açı Ön Kamera: 20MP

20MP Batarya: 7550mAh

Şarj: 90W Kablolu Hızlı Şarj , 22.5W Ters Şarj

, 22.5W Ters Şarj Dayanıklılık: IP66 , IP68 , IP69 Sertifikaları, Havacılık Sınıfı Alüminyum Çerçeve

, , Sertifikaları, Havacılık Sınıfı Alüminyum Çerçeve Bağlantı: 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C

, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C Ek Özellikler: Ekran İçi Parmak İzi Sensörü, Stereo Hoparlör, Kızılötesi Sensör, Çevrimdışı Konumlandırma

Ekran İçi Parmak İzi Sensörü, Stereo Hoparlör, Kızılötesi Sensör, Çevrimdışı Konumlandırma Boyut ve Ağırlık: 163.1 x 77.93 x 7.98 mm, 219 gr

Redmi Turbo 4 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Turbo 4 Pro 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 301 dolar

12 GB RAM + 256 GB Depolama: Redmi Turbo 4 Pro 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 411 dolar

16 GB RAM + 1 TB Depolama: Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition (16GB + 512GB): 384 dolar

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