Samsung Galaxy J8 Pil Testi (VİDEO)

Samsung Galaxy J8 Pil Testi videomuzda, geçtiğimiz aylarda satışa çıkan modelin pil performansına yakından bakıyoruz. Bugüne kadar yapışmı tüm pil testleri için https://hwp.com.tr/piltesti adresine bakabilirsiniz.
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Samsung Galaxy J8 özellikleri ve fiyatı
Tasarım: 159.2 x 75.7 x 8.2 mm – 177 gram
Ekran: 6 inç 720 x 1480 Super AMOLED
İşlemci: Snapdragon 450
RAM: 3 GB
Depolama: 32 GB
Kamera: 16 MP + 5 MP (F/1.7 – F/1.9) arka, 16 MP (F/1.9) ön
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Batarya: 3500 mAh
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