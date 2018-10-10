Nokia 7.1 satışa sunuluyor

Nokia 7.1, üstün netlik ve geliştirilmiş renklerle görüntüleme deneyimini sağlayan PureDisplay ekran teknolojisine sahip ilk akıllı telefon oluyor.

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Nokia 7.1 kamerasıyla ön plana çıkmak istiyor

Çentikli bir tasarıma sahip olan Nokia 7.1’in HDR ekranı ve ZEISS Optics çift lensli arka kamerası kullanıcılara gelişmiş fotoğraf kalitesi sunuyor. Daha yüksek kontrast ve netlik sayesinde cihaz aydınlık ve karanlık alanlarda canlı renklerin yanı sıra detayları da ortaya çıkarıyor.

Gün ışığında yada ışığı az bir odada oyun oynarken ya da video izlerken keskin ve parlak Full HD+ 5,84 inç ve 19:9 oranına sahip ekran, parlaklığı ortama göre otomatik ayarlıyor. Böylece içeriği parlak gün ışığında bile canlı bir şekilde görmek mümkün hale geliyor.

Cihaz, içeriklerin akışını rahatlıkla sağlayabilmek için performansta büyük bir artış sağlayan Snapdragon 636’dan güç alıyor. Bu platform, ses ve videoların tadını daha uzun süre çıkarabilmek için daha verimli bir pilin yanı sıra birinci sınıf bir grafik performansı da sunuyor. USB type-C hızlı şarj yuvası, pili 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar şarj ediyor.

Nokia 7.1, yüksek hassasiyet gösteren 12 MP/5 MP çift lensli kamerası sayesinde oldukça hızlı ve net bir otomatik odaklanma sağlıyor. Cihazın arkasında bulunan çift lensli kamera modülü sayesinde kullanıcılara gerçek zamanlı bokeh efekti oluşturma imkanı sağlıyor.

Cihazın parlak gece mavisi ve parlak çelik renk seçenekleriyle bu yıl içinde seçili mağazalarda kullanıcılarla buluşacak.