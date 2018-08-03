Cuma Raporu #12: Huawei, Apple’ı geçti, S9 satışları ve dahası

Cuma Raporu #12 videomuzda, yine haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?

Cuma Raporu #12 haberleri

Huawei, Apple’ın tahtına oturdu – IDC’nin verilerine göre ikinci çeyrek sonuçlarında Huawei, Apple’ı geçerek global akıllı telefon pazarında ikinci büyük üretici oldu.

Galaxy S9 satışları iyi gitmiyor – Samsung’un çeyrek sonuçları açıklandı. Yıl bazıda %4’lük bir gerileme yaşanırken Samsung bunun nedeni olarak “Akıllı telefon ve ekran panel satışlarının düşmesi” olarak belirtti.

Samsung Galaxy Tab S4 tanıtıldı – 10,5 inç 2560 x 1600 piksel Super AMOLED ekran barındıran Tab S4, Qualcomm’un geçtiğimiz seneki en Cuagüçlü işlemcisi olan Snapdragon 835’ten ve Adreno 530’dan gücünü alacak



Asphalt 9 Legends için ilgi büyük – Uygulama 1 haftada App Store, Google Play ve Microsoft Store üzerinde 4 milyon indirme sayısını geçti.

PES 2019’da Süper Lig geliyor – 30 Ağustos’ta satışa çıkacak PES 2019’da Türkiye Süper Ligi olacak.

