Cuma Raporu #363 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #363 zaman çizelgesi:
00:00 Türkiye Gündemi
21:05 Samsung Galaxy Z Fold 7 nasıl olacak?
28:10 Sony Xperia 1 VII satışta
30:28 realme GT 7 serisi; realme GT 7 ve realme GT 7T
34:39 Android 16 tanıtıldı
35:46 Donald Trump ile Apple, Hindistan konusunda anlaşamıyor
37:22 HONOR 400 serisinin Türkiye fiyatı nasıl olacak?
40:30 Selamlar, sevgiler, saygılar…
41:29 “Bizden” olanlara özel mesaj ;)
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