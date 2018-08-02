Samsung Galaxy Tab S4 tanıtıldı!

Samsung, 9 Ağustos’ta düzenlenecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Tab S4’ü duyurdu. Samsung DeX desteği ile dikkat çeken Galaxy Tab S4, teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor.

10,5 inç 2560 x 1600 piksel Super AMOLED ekran barındıran Tab S4, Qualcomm’un geçtiğimiz seneki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 835’ten ve Adreno 530’dan gücünü alacak. 4 GB bellek ile 64 GB depolama alanına sahip olan Samsung Galaxy Tab S4, 400 GB’a kadar microSD kart desteği de sunuyor.

Kamera tarafında 13 MP arka ve 8 MP ön sensör barındıran cihaz, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO, Wi-Fi Direct ve Bluetooth 5.0 bağlantı desteği de sağlıyor. 71 mm incelik ve 482 gr ağırlık ile beraber 7.300 mAh de batarya sunan Galaxy Tab S4, Android 8.1, hızlı şarj ve elbette SPen’e de sahip. Tab S3’den bildiğimiz AKG destekli 4 adet stereo hoparlör kullanımına devam eden Tab S4, Dolby Atmos desteği ile de ses deneyimini birkaç adım öne taşıyacak gibi görünüyor.

Bixby ile asistan desteğini de kazanan Samsung Galaxy Tab S4, iris tarama ile de güvenliğini artırmayı başarmış. Özel klavyesi, şarj standı, kılıfları ve DeX aparatı alarak deneyiminizi geliştirebileceğiniz Galaxy Tab S4, Eylül ayı ile beraber Türkiye’de satılmaya başlanacağı belirtiliyor.