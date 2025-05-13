iOS 18.5 güncellemesi sonunda tüm kullanıcılarla buluştu. Büyük sürüm olan iOS 19 öncesi gelen bu ara güncelleme, beklentileri devrimsel yenilikler yönünde karşılamasa da, günlük kullanımı kolaylaştıran detaylarla dikkat çekiyor. Peki iOS 18.5 ile gelen yenilikler neler? iOS 18.5 nasıl yüklenir?

iOS 18.5 ile gelen yenilikler neler?

Apple’ın iOS 18.5 güncellemesinde odaklandığı konular arasında erişilebilirlik, görsel kişiselleştirme ve ebeveyn denetimleri yer alıyor. Sistem performansına yönelik düzeltmelerin yanı sıra, çeşitli uygulamalarda pratik kullanımı artıran küçük ama etkili güncellemeler de bulunuyor.

Görsellik tarafında, iOS 18.5 ile birlikte Pride Harmony adını taşıyan özel bir duvar kağıdı kullanıcılara sunuldu. Bu duvar kağıdı sadece görsel olarak değil, hareket duyarlı yapısıyla da dikkat çekiyor. Ekranı kilitlediğinizde veya cihazı hareket ettirdiğinizde renkli çizgilerin konumu değişiyor.

Mail uygulaması da önemli bir arayüz güncellemesi aldı. Daha önce yalnızca Ayarlar bölümünden yapılabilen “Kişi Fotoğraflarını Göster” seçeneği artık doğrudan uygulama içinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca, birçok kullanıcının eksikliğini hissettiği “Tüm Postalar” sekmesi görünür hale getirildi. Bu da klasörler arası geçiş yapan kullanıcılar için ciddi bir kolaylık sağlıyor.

Ekran Süresi bildirimleri ise aileler için büyük bir fark yaratacak. Artık çocuklar kendi cihazlarında Ekran Süresi parolası girdiğinde ebeveyn cihazına doğrudan bildirim gönderiliyor. Bu özellik, çocukların sınırları aşma girişimlerinin daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor.

Apple TV uygulaması kullanıcıları için de bir kolaylık eklendi. Artık üçüncü parti televizyonlardan veya cihazlardan Apple TV içeriği satın almak istediğinizde, bu işlemi güvenli şekilde iPhone üzerinden onaylayabiliyorsunuz.

Apple Vision Pro tarafında yaşanan siyah ekran sorunu da bu güncellemeyle birlikte çözüme kavuştu. Geliştiriciler ve erken dönem kullanıcıları için bu düzeltme önemli bir kararlılık katkısı sağlıyor.

iPhone 13 kullanıcıları için en dikkat çekici gelişme, ABD’de uydu bağlantı özelliğinin aktif edilmesi oldu. Her ne kadar bölgesel olsa da, bu modelde ilk defa böyle bir özellik sunulması cihazın ömrünü uzatan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Güvenlik güncellemeleri ise iOS 18.5’in en sessiz ama en kritik yönlerinden biri. Apple, bu güncellemeyle Bluetooth erişim hatalarından FaceTime mikrofon sorunlarına kadar 30’dan fazla açığı kapattı. Kullanıcıların çağrı geçmişi gibi verileri silinse bile bazı uygulamalarda görünmeye devam edebildiği problemler bu sürümde çözüldü.

iOS 18.5 yenilikleri

Yeni dinamik Pride Harmony duvar kağıdı iPhone’lara eklendi.

iPhone’lara eklendi. Çocuk cihazlarında Ekran Süresi şifresi girildiğinde ebeveynlere bildirim gönderiliyor.

ebeveynlere bildirim gönderiliyor. Mail uygulamasına “Tüm Postalar” sekmesi geri getirildi, ayrıca kişi fotoğraflarını kapatma seçeneği artık uygulama içinden yapılabiliyor.

“Tüm Postalar” sekmesi geri getirildi, ayrıca kişi fotoğraflarını kapatma seçeneği artık uygulama içinden yapılabiliyor. Apple TV uygulaması üzerinden içerik satın alırken “iPhone ile Satın Al” özelliği sunuluyor.

üzerinden içerik satın alırken “iPhone ile Satın Al” özelliği sunuluyor. Apple Vision Pro cihazlarında siyah ekran sorunu giderildi.

cihazlarında siyah ekran sorunu giderildi. iPhone 13 modelleri için uydu bağlantı desteği aktif edildi (şimdilik yalnızca ABD’de).

için uydu bağlantı desteği aktif edildi (şimdilik yalnızca ABD’de). Güvenlik yamaları ile 30’dan fazla açık kapatıldı; Bluetooth, FaceTime ve arama geçmişi gibi kritik bileşenler iyileştirildi.

iOS 18.5 nasıl yüklenir?

iOS 18.5 yükleme adımları şu şekilde:

Ayarlar uygulamasını açın Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne gidin iOS 18.5 güncellemesini gördüğünüzde “İndir ve Yükle” seçeneğine dokunun Güncelleme otomatik yüklenecektir

Apple’ın iOS 19 hazırlıkları devam ederken, iOS 18.5 güncellemesi kullanıcıları için sade ama akıllıca tasarlanmış özelliklerle dikkat çekiyor. Görsel kişiselleştirme, ebeveyn kontrolü ve sistem güvenliğinde yapılan bu küçük ama etkili dokunuşlar, iPhone deneyimini bir adım ileri taşıyor.