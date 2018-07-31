Galaxy S9, Samsung’u üzdü!

Samsung Electronics‘in Galaxy S9 modeli için üç aylık kazanç verilerileri doğrultusunda elde edilen veriler gösteriyor ki, şirketin her sene açıkladığı rekor derecedeki kâr oranlarında yolun sonuna gelindiğini göstermekte.

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Galaxy S9 satışları hayal kırıklığı yarattı!

Samsung, akıllı telefon ve ekran paneli satışlarındaki düşüşleri, dünya genelinde yaşanan gelir seviyesi düşüşlerine bağlarken; şirketin, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa çıkan bu yılki en önemli telefonu olan Galaxy S9, tüm bu beklentilere rağmen, amiral gemisi satış performansı alanında sınıfta kaldı diyebiliriz. Analistler, bu ayın başlarında paylaştıkları verilerde, Galaxy S9 modelinin, Samsung firmasının 2012‘de satışa çıkarılan Galaxy S3 modelinden buyana en az satan amiral gemisi olduğunu açıkladılar.

Samsung‘un ekran piyasasındaki kâr payı, iPhone X gibi ürünlerde yer alan esnek OLED ve LCD panellerindeki taleplerin azalması nedeniyle, fiyat ve miktarlardaki düşüşe bağlı olarak giderek azalmakta. Şirket, OLED taleplerindeki artışla birlikte bu düşüşü yılın ikinci yarısında telafi etmeyi planlamakta. Ayrıca Apple‘ın iki yeni iPhone modelinde OLED panel kullanacak olması muhtemelen buna yardımcı olacaktır. Premium TV modellerinde satışların Dünya Kupası sayesinde büyük rakamlara ulaşması, Samsung’un NAND flash bellek ve DRAM yongaları için yakalamış olduğu büyük başarının sayesinde, bu alandaki yükselişinin yakın bir zamana kadar, herhangi bir zarara uğraması beklenmezken; firmanın, görüntü işleme birimindeki satışlarının da akıllı telefonlarda çift kamera kullanan Çinli şirketler sayesinde yükseldiğini söylemek mümkün.