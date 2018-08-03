Huawei, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olabilir mi?

Huawei şirketi, 1987 yılında ana odağı bazı telefon santrali parçaları üretmek üzere kuruldu. Daha sonra ağ ve telekomünikasyon gibi birçok kârlı iş alanında atılım yapan şirket, bunların yanı sıra son yıllarda Android akıllı telefonlarıyla da son kullanıcıya ulaşıyor.

Huawei’nin telefon üretme macerası

Huawei, 2004 yılında telefon üretmeye başladığında Nokia pazar lideriydi. Nokia‘nın ardından ise Motorola ve Samsung geliyordu. O yıllarda üçüncü sırada yer alan Samsung, şu anda uzun süredir liderlik koltuğunun keyfini sürüyor. Peki, 2. çeyrek itibarıyla Apple‘ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşen Huawei, satış rakamlarını ve pazar payını arttırarak Samsung‘u da tahtından ederek ilk sıraya yerleşebilir mi?

Bugünün rakamları ve yapılması gerekenler

Anavatanı olan Çin’de %22 büyüme oranıyla ilk sırada yer alan Huawei‘nin 2018 yılı ikinci çeyreği itibarıyla pazar payı %27. Ayrıca global pazarda da benzer bir büyümeyi görüyoruz. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla 54.2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirket, %15,8 pazar payıyla ikinci sıraya yerleşti.





Apple aynı çeyrekte 41.3 milyon akıll telefon sevkiyatı ile %12.1‘lik pazar payına sahip oldu ve üçüncü sıraya yerleşti. Birinci olan Samsung‘un ise 71.5 milyon akıllı telefon sevkiyatı var ve pazar payı %20.9. Yani Huawei’nin çeyrek bazında ilk sıraya yerleşmesi için yaklaşık 20 milyon daha fazla akıllı telefon sevkiyatı yapması ve böylece pazar payını %15′lerden %20‘lere çekmesi gerekiyor.



Huawei CEO’su Richard Yu: 1 numara olmamız olası

Uzun süredir şirket yöneticilerinden akıllı telefon pazarında söz sahibi olmak adına iddialı sözler duyuyoruz. Şimdi de şirketin CEO’su Çin’de düzenlenen medya toplantısında “Gelecek yıl itibarıyla dünyanın en büyük 2.cisi olmak sorun değil diye düşünüyorum. Birinci olmamız ise olası” yorumunu yaptı.

Ayrıca şirketin yıl sonuna kadar dünya genelinde 10,000 satış mağazası açmayı planladığını söyleyen Yu, akıllı telefon satışlarıyla ilgili bazı önemli bilgiler de paylaştı. Buna göre 500 dolarlık “premium” akıllı telefon segmentinde global pazar payı, yılın ilk yarısında %12.8’den %16.4’ya çıktı. Ayrıca P ve Mate serisi premium akıllı telefon satışlarının da geçen yıla oranla %45 arttığı açıklandı.