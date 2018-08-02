Asphalt 9: Legends oyununa ilgi büyük!

Mobil oyun dünyasının popüler oyunu Asphalt’ın en yeni versiyonu Asphalt 9: Legends, yayınlanmasının üzerinden geçen 1 haftada App Store, Google Play ve Microsoft Store üzerinde 4 milyon indirme sayısını geçti.

Gameloft, Asphalt serisinin son oyunu Asphalt 9: Legends, çıkışının ardından kısa sürede ilgi odağı oldu. Yayınlandığı 26 Temmuz 2018 tarihininden bu yana 150 ülkenin App Store’unda en çok indirilen ilk 5 oyun kategorisinde olan Asphalt 9, Türkiye’de ve Japonyada birinci, Fransa, Almanya, İtalya’da ikinci ve ABD’de dördüncü sıraya ulaştı. Ayrıca Apple tarafından Türkiye başta olmak üzere “Editörün seçimi” listesine alınan oyun, birçok App Store’da “Günün Oyunu” olarak sunuldu. Toplamda 4 milyon indirilmeyi geçen Asphalt 9, kısa süre içerisinde 5 milyon barajını da aşacak gibi görünüyor.

Yenilenmiş grafikleri ve tarzı ile dikkat çeken Asphalt 9: Legends’ın HWP olarak yaptığımız incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Asphalt 9 Legends oynuyoruz | Efsane geri döndü!

Asphalt 9: Legends’ı App Store, Google Play ve Microsoft Store üzerinden indirebilirsiniz.