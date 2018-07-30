PES 2019’da Süper Lig geliyor! | Oynadık, Konami’ye yenilikleri sorduk!

PES 2019’un yapılan Türkiye lansmanında Konami yetkilisi ile maç yaptık, Spor Toto Süper Ligi ve diğer tüm yenilikleri sorduk!

30 Ağustos 2018 tarihinde piyasaya çıkacak olan PES 2019’da Türk oyunseverlerin en büyük dikkatini çekecek yenilik de duyuruldu. Arltık sadece FIFA 19’da değil, PES 2019’da da Türkiye Spor Toto Süper Ligi olacak!

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%100 lisanslı takımlar ile dileyen oyuncular Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor gibi Şampiyonlar arasından dilediğini, dileyen oyuncular da STSL’nin güçlü Anadolu kulüpleri ile oynayabilecek.

Artık daha gerçekçi olan PES 2019 ile alakalı basın lansmanında verilen tüm detaylar ve Konami’den PES Avrupa Marka Müdürü olan Lennart Bobzien ile PES 2019’da maç yaparkenki röportajımızdan görebilirsiniz.

İyi seyirler!

PES 2019 oynadık!

PES 2019, 8 Ağustos tarihinde demo olarak, 30 Ağustos’ta ise PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında olacak!