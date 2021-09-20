Cardano Kurucusu ADA Yakma Konusuna Şiddetle Karşı!

Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, kripto dünyasında oldukça popüler hale gelen deflasyonist ekonomi fikrine şiddetle karşı çıkıyor. Hoskinson, Youtube’daki yakın tarihli bir AMA oturumu sırasında, token yakma fikrine karşı güçlü hoşnutsuzluğunu yiyecek çalmakla karşılaştırarak dile getirdi.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, kripto para yakma işleminin yiyecek çalmakla aynı derecede yanlış olduğunu düşünüyor. Hoskinson, bu fikrin, insanların açgözlülüğünü ve aptallığını yansıttığını söyledi. Kendisine bu öneri ile gelen bir kişiye şu ifadeleri kullandı:

“Bize, biraz fazladan para kazanabilmeniz ve sonra ADA’yı satıp başka bir şeye geçebilmeniz için başkalarının parasını yok etmemiz gerektiğini söyleyebildiğiniz için çok memnunuz.”

Token yakma veya deflasyon tokenları, mevcut tokenları daha değerli hale getirmek için dolaşımdaki arzdan belirli miktarda token çıkarmayı önerir. Ethereum (ETH), Londra hard forkundan sonra deflasyonist token çoğunluğuna katılan en son kripto para oldu ve EIP-1559’un uygulanmasından bu yana şimdiden 1 milyar doların üzerinde Ether yaktı. Binance, ETH’nin yanı sıra BNB arzını da dört ayda bir tüketiyor.

Hoskinson, dürüst biri olarak biliniyor ve Cardano’daki en son akıllı sözleşme güncellemesine gelen eleştiri ve trollere rağmen sözlerini asla küçümsemiyor. Bununla birlikte, Cardano kurucusu daha önce geliştiricileri, kullanıcıların ADA’larını yok etmek için bir adrese göndermelerine izin verecek bir “Proof-of-Burn” uygulaması oluşturmaya çağırdı. Mekanizma, herkesin kendi ADA tokenlarını harcanamaz bir adrese göndererek imha etmesine izin verecek. Hoskinson, tokenlarını yakmak isteyenlerin bunu yapmakta özgür olduğuna, ancak başka birinin maliyeti olmadığına inanıyor.

ADA fiyatı Alonzo yükseltmesinden sadece bir hafta önce 3.10 dolarlık yeni bir ATH’ye dokundu ve çoğu kişi, anahtar güncellemenin ADA fiyatı için bir katalizör görevi göreceğine inanıyordu. Bununla birlikte, ayılar eylül ayına hükmetmeye devam ettikçe, token fiyatı yükseltmeden sonra düşmeye devam etti. ADA şu anda son 24 saat içinde %10,15 düşüşle 2,15 dolardan işlem görüyor ve daha fazla düşüşü önlemek için 2,0 dolarlık kilit desteği tutması gerekiyor.

Kripto para piyasasının genelinde ise haftanın ilk günü kırmızı renk hakim durumda. %10’lara varan ve bu seviyeyi aşan kayıplar yaşanırken, lider kripto para birimi Bitcoin de 45 bin doların altında işlem görüyor.