Elektrikli otomobil devi Tesla, uzun süredir gündemde olan Hindistan’daki üretim tesisi kurma planlarını kesin olarak sonlandırdı. Yaklaşık on yıldır devam eden görüşmeler, hükümet ile marka arasındaki karşılıklı beklentilerin örtüşmemesi üzerine nihayete erdi. Peki, küresel otomotiv sektöründe uzun süredir takip edilen Tesla Hindistan serüveni neden beklendiği gibi sonuçlanmadı?

Üretim maliyeti ve pazar gerçekleri

Tesla Hindistan pazarında üretim yapmama kararının altında, şirketin küresel operasyonel verimliliği yatıyor. Tesla’nın halihazırda faaliyette olan fabrikaları, toplam kapasitelerinin yaklaşık %60’ı ile çalışıyor. Mevcut tesislerde zaten bir üretim fazlası bulunurken, yeni bir fabrika için büyük ölçekli yatırım yapılması ekonomik açıdan anlamlı bulunmadı.

Hindistan hükümeti, ithalat vergilerini düşürmek için şirketten yerel üretim taahhüdü beklerken, Tesla ise fabrika yatırımı öncesinde vergi indirimlerini şart koştu. Taraflar arasındaki bu elektrikli araç pazarı rekabeti ve mevzuat çıkmazı, projeyi sürdürülemez bir noktaya getirdi. Benzer şekilde, şirketin Meksika’daki üretim tesisleri projesini de aynı nedenlerle askıya aldığı biliniyor.

Düşük satış rakamları ve talep sorunu

Tesla satışları söz konusu olduğunda, Hindistan’daki veriler şirketin küresel hedeflerinin oldukça altında seyretti. 2025 yılında resmi olarak perakende satışlara başlayan şirket, yıl genelinde sadece 225 adet araç teslimatı gerçekleştirebildi. 2026 yılının nisan ayı itibarıyla ulaşılan kümülatif satış rakamı ise yalnızca 383 adet oldu.

Pazarda yer alan Tata Motors, MG Motor ve Mahindra gibi yerel üreticiler ise uygun fiyatlı modelleriyle oldukça yüksek satış hacimlerine ulaştı. Tesla’nın sunduğu modellerin fiyatları, Hindistan’ın yerel elektrikli araç pazarı için yüksek kalırken, şirket elinde kalan stokları eritmek için önemli miktarda indirim yapmak zorunda kaldı. Mevcut tabloda yerel bir fabrika, yüksek maliyet yapısı nedeniyle rekabetçi fiyatlar sunmakta zorlanacaktı.

Gelecek vizyonu ve sonuç

Tesla, Hindistan’daki showroomları aracılığıyla ithal araç satışına devam etse de, yerel üretim artık masada değil. Hindistan hükümetinin beklentisi olan 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdü gerçekleşmedi ve şirketin rotası farklı pazarlara çevrildi. 2017 yılından bu yana süregelen bu belirsizlik dönemi, resmi açıklamalarla birlikte resmen noktalandı.

İlginizi Çekebilir: Tesla Semi batarya özellikleri resmiyet kazandı! Elektrikli tır pazarı nasıl şekillenecek?

İlginizi Çekebilir: Tesla Roadster yeni logosuyla ortaya çıktı! Elektrikli süper otomobil neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla Hindistan pazarında yerel üretim yapmamakla hata mı etti, yoksa düşük satışlar bu kararı zorunlu mu kıldı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!