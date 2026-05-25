

Akıllı temizlik çözümleriyle tanınan Roborock, efsanevi futbol kulübü Real Madrid ile gerçekleştirdiği küresel iş birliğini Japonya’da düzenlediği özel bir etkinlikle farklı bir boyuta taşıdı. Teknoloji ve spor tutkunlarını bir araya getiren organizasyon, 7 farklı ülkeden katılımcılara ev sahipliği yaptı.

17–20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen organizasyon; teknoloji, spor ve marka deneyimini bir araya getiren uluslararası bir buluşma olarak öne çıktı. Bu etkinlik, markanın ürün inovasyonu ve global marka stratejisini uluslararası ölçekte ne kadar başarılı sürdürdüğünü gösterdi.

Markanın geçtiğimiz ay Türkiye’de tanıttığı Saros Serisi, Qrevo Curv 2 Flow ve F25 Ultra gibi yenilikçi ürünlerin ardından gelen bu buluşma, Roborock’un global pazarlardaki gücünü pekiştirdi. Japonya’daki etkinlik, markanın teknolojik liderliğini ve küresel vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Teknoloji ve deneyim bir arada

Japonya’daki buluşmada farklı ülkelerden gelen misafirler, markanın robot süpürge ve akıllı ev teknolojilerindeki en son yeniliklerini yakından inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar, Roborock’un kullanıcı odaklı yaklaşımını ve inovasyonlarını bizzat deneyimledi.

Bu iş birliği, yalnızca marka görünürlüğünü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda inovasyon, performans ve kullanıcı deneyimi odağında şekillenen daha geniş bir ekosistem yaklaşımını yansıtıyor.

Roborock, düzenlediği bu tür deneyim odaklı etkinliklerle farklı pazarlardaki kullanıcılarıyla daha samimi ve güçlü bağlar kurmayı hedefliyor.

Real Madrid antrenörleri ile özel futbol etkinliği

Organizasyonun en dikkat çeken anlarından biri, 19 Mayıs’ta düzenlenen özel futbol etkinliği oldu. Etkinlik, teknoloji ve sporun kusursuz bir birleşimini sundu.

Real Madrid altyapısından gelen tecrübeli antrenörler Rafael Vacas, Roberto Molina ve Julio Caraffo’nun katılımıyla düzenlenen futbol aktiviteleri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Gün boyu süren futbol dolu program, katılımcıların da yer aldığı keyifli bir dostluk maçıyla tamamlandı ve teknoloji ile sporun ruhu aynı sahada birleşti.