Türkiye’nin veri egemenliğini sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle başlatılan projede sona yaklaşılıyor. Başarsoft, Togg ve Bilişim Vadisi ortaklığında geliştirilen harita servisi, standart yönlendirme kalıplarını bırakıp yapay zeka entegrasyonuyla şekillenen tamamen yerli bir altyapı vadediyor. İlk sürümü yıl sonunda yayınlanacak olan sistem, hem acil durum özellikleri hem de bölgesel dil desteğiyle yabancı rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor. Peki sokak düzeyinde detaylı 360 derece görüntüler sunacak olan yerli navigasyon uygulaması, sürücülerin günlük yolculuk alışkanlıklarını değiştirebilecek mi?

Yerli navigasyon uygulaması ile veriler Türkiye’de kalacak

Yerli navigasyon uygulaması, temelde yalnızca bir yol tarifi aracı değil, ulusal güvenlik ve stratejik altyapı hamlesi olarak konumlandırılıyor. Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, sunucuların tamamen yurt içinde çalışacağını belirterek harita verisi üreten ve yöneten ülkeler arasına girileceğinin altını çizdi. Projenin vizyonunu “Navigasyon artık bir uygulama değil, ülkelerin veri egemenliğini belirleyen stratejik bir altyapı” sözleriyle özetleyen Küçükpehlivan, kendi konum verisine sahip olmanın uzun vadeli etkilerine işaret etti.

Yapay zeka destekli trafik ve kaza riski tahminleri

Sistemin en belirgin teknik farkı, yapay zeka destekli trafik analizini canlı veriler ve geçmiş dönem istatistikleriyle harmanlaması. Klasik haritalar genellikle anlık yoğunluğu ekrana yansıtırken, geliştirilen algoritma semt pazarları veya geçici yol çalışmalarını hesaba katarak gelecekteki olası tıkanıklıkları sürücüye önceden bildirip alternatif rotalar üretiyor. Kamu kurumlarıyla yürütülen entegrasyon süreci onaylandığında, resmi radar noktaları sisteme dahil edilerek hız cezalarına karşı uyarılar aktif hale getirilecek.

Sürüş güvenliği odaklı yapay zeka destekli trafik okuması, arkadan yaklaşan ambulansların konumunu anlık olarak araca bildirerek yol verme sürecini hızlandırıyor. Ani yavaşlamaları analiz eden algoritma, zincirleme kaza risklerini sürücüye önceden iletirken ekran üzerinden şerit takibini de kolaylaştırıyor. Ayrıca WhatsApp üzerinden gönderilen konumların doğrudan otomobil arayüzüne aktarılabilmesine olanak tanınıyor.

Türkçe odaklı doğal yönlendirme ve sokak görünümleri

Kullanıcı deneyiminde teknik dilden uzaklaşılarak Türk sürücülerin alışkanlıklarına uygun bir rota dili geliştiriliyor. Kuzeye dönün gibi soyut komutların yerini kavşak görselleri ve göbeğe gir, sağda kal gibi gündelik konuşma diline yakın ifadeler alıyor. İlerleyen güncellemelerde yöresel şivelerin ve hatta sürücülerin kendi çocuklarının ses kayıtlarının sisteme entegre edilebilmesi planlanıyor.

Tüm bu görsel ve işitsel yönlendirmeler, şirketin kendi haritalama araçlarıyla topladığı 360 derecelik güncel sokak fotoğraflarıyla destekleniyor.

Acil durum butonu ve elektrikli araç rezervasyonu

Afet senaryoları için de Başarsoft navigasyon projesi içerisine hayati bir modül ekleniyor. Uygulamaya yerleştirilecek acil durum butonu, hücresel bağlantı krizlerinde kullanıcının tam konumunu saniyeler içinde yetkili merkezlere iletecek. Adres tarif etme karmaşasını bitirmek amacıyla, afet anında doğrudan ses kaydı veya fotoğraf gönderme imkanı sunacak bir altyapı üzerinde çalışılıyor.

Özellikle Togg ortaklığıyla şekillenen Başarsoft navigasyon projesi kapsamında, ikinci yıldan itibaren elektrikli otomobillere özel şarj modülü devreye girecek. Sistem, aracın anlık batarya yüzdesini okuyarak menzil hesaplaması yapacak ve rotadaki en uygun istasyonda şarj noktası rezerve edebilecek.

Çıkış tarihi ve hedeflenen pazarlar

Uygulamanın ilk sürümünün yıl sonuna kadar tamamlanması beklenirken, henüz ismi netleşmeyen yerli navigasyon uygulaması için isim arayışının sürdüğü belirtildi. Geliştirici ekip sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu bayram yetişmedi, ama seneye Ramazan Bayramı’nda cebinizdeyiz.” ifadesini kullandı.

İlk etapta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazarında aktif edilecek servisin, daha sonra Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere yurt dışına açılması hedefleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yabancı şirketlerin domine ettiği pazarda yerli navigasyon uygulaması alışkanlıklarınızı değiştirebilir mi?