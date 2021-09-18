Analiste Göre Bitcoin Yeni Zirvesini Ekim Ayında Kucaklayacak!

Bir uzman kripto para analisti, zincir üzerindeki verilerin stablecoinlerin Bitocin’e pompalanmaya başlamış olabileceğini gösterdiğinden, ekim ayında yeni ATH’nin muhtemel olduğunu düşündüğünü söyledi. Bitcoin zirvesi için ekim ayını işaret eden analiste göre bu düşüncenin sebebi ne?

Stablecoinlerin rezervlerinin düşmeye başlaması Bitcoin’in yeni bir koşu yaşamasına zemin hazırlıyor olabilir mi? CryptoQuant’ta bir analist tarafından açıklandığına göre, yüksek seviyelerde kaldıktan sonra, stablecoin rezervleri sonunda düşüşe geçti. Buna ve diğer birkaç göstergeye dayanarak stablecoin miktarı, ekim ayında Bitocin’i yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinde (ATH) görme ihtimalimizin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Stablecoins değişim rezervi, borsalarda şu anda mevcut olan fiata bağlı madeni paraların toplam miktarını gösteren bir göstergedir. Metriğin değerindeki bir artış, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için nakit rezerv arzında bir artış olduğunu gösterebilir. Rezervin azalmaya başlaması, yatırımcıların değişken piyasalara girmek istedikleri ve bunu yapmak için bu paraları değiştirdikleri anlamına gelebilir. Kişisel cüzdanlara veya fiata yapılan büyük para çekme işlemleri de göstergede bir düşüş olarak ortaya çıkacaktır.

Aşağıdaki grafik, stablecoin değişim rezervinin değerinin son zamanlarda nasıl değiştiğini göstermektedir:

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Grafiğin gösterdiği gibi, stablecoin rezervinin değeri kısa süre önce yeni zirveler yaptı. Bu, yatırımcıların değişken piyasalara girmeyi beklerken, itibari paraya bağlı bu paraların borsalarda nasıl biriktiğini gösteriyor. Şu anda gösterge aşağı doğru dönmeye başlamış gibi görünüyor. Son zamanlarda metrikle ilgili eğilim, böyle bir düşüş olduğunda bu paralar kripto para birimine pompalanırken BTC fiyatının yükselmesi şeklinde.

Ayrıca, grafikte Bitcoin Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve stokastik RSI olmak üzere iki gösterge daha var. RSI, kripto paranın aşırı satılıp satılmadığını veya aşırı satın alındığını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü kullanır. Göstergenin düşük değerleri BTC’nin şu anda aşırı satıldığını gösterirken, daha yüksek değerler aşırı satın alındığını gösterebilir.

Analist, RSI’ın oldukça düşük değerlere düştüğü bölgelere işaret ederek dipleri işaret ediyor. Buna ve stablecoin rezervine dayanarak, Bitcoin’in şu anda dibe vurduğu için bir sonraki seviyeye geçmesi gerektiğini ve böylece ekim ayında yeni bir zirvenin görülebileceğini (ATH) düşünüyor.

Lider kripto para biriminin fiyatı yazı sırasında 48,445 dolar seviyesinden işlem görüyor. 50 bin dolar seviyesini yeniden aşmak için mücadele eden lider kripto para, yaşadığı düşüşün ardından son 1 haftada %5,97 değerlendi.