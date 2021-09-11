Bu Ülkede Postane Üzerinden Kripto Para Alınabilecek!

CoinDesk’in son raporuna göre, Birleşik Krallık Postanesi önümüzdeki haftadan itibaren kimlik doğrulama hizmeti EasyID aracılığıyla kripto alımlarına izin verecek. EasyID kullanıcıları, merkezi olmayan borsa (DEX) Swarm Markets’tan kripto kuponları satın alabilecek. Kuponlar, platform üzerinden BTC ve ETH karşılığında alınabilecek.

EasyID, kullanıcıların yaşlarını, kimliklerini ve diğer önemli ayrıntılarını güvenli bir şekilde doğrulamalarına ve diğer platformlardaki hizmetlere erişmelerine yardımcı olmak için ağustos ayında tanıtıldı. EasyID ile Postane işbirliği de Swarm’ın verim çiftçiliği teklifi yoluyla merkezi olmayan finansın (Defi) yolunu açtı. Swarm Markets yatırımcıları, varlıklarını platformun likidite havuzuna koyduktan sonra Swarm Markets’in tokenı SMT ile ödüllendirilmekte.

EasyID uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren Swarm Markets’e erişim sunacak. Swarm Markets, kripto para birimleri de dahil olmak üzere, alıcıları ve satıcılılar buluşturan bir değişim platformudur. Kullanıcılar kimliklerini doğrulayarak Swarm Markets web sitesine girecek ve BTC ve ETH gibi kripto paralar için kupon alacak. Postane, satın alınan bu kuponlardan herhangi bir ücret almayacak ve EasyID kullanım ücretleri de Swarm Markets tarafından karışlanacak.

Bitcoin’in aylık ayı koşularının ortasında, hükümet ve kurumsal benimseme güçlü rol oynuyor. Ancak bugün erken saatlerde, Bitcoin fiyatı 45.000 doların altına düştü ve yeni haftalık en düşük seviyesine ulaştı. (Bitcoin Haftalık En Düşük Seviyeyi Gördü! Eylül Ayı Nasıl Geçecek?) BTC fiyatı yazı sırasında ise 45.584 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ancak Bitcoin’in oynaklığı, yatırımcıların lider kripto paraya olan inancını sarsamadı. Dün, Blackrock CEO’su Rick Rieder, SquawkBox ile yaptığı son röportajda, Bitcoin’e sahip olmasının nedeninin, uçucu varlıkların pozitif bir dışbükeyliğe sahip olduğuna olan inancından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, BTC fiyatlarındaki mevcut düşüşe karşı geçici bir açık olarak tahminde bulundu ve fiyatların öngörülebilir gelecekte önemli ölçüde artmasını beklediğini söyledi. (Varlık Yönetim Şirketi BlacRock’ın CIO’sundan Bitcoin Açıklaması!)