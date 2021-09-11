Kripto Para
Bu Ülkede Postane Üzerinden Kripto Para Alınabilecek!
CoinDesk’in son raporuna göre, Birleşik Krallık Postanesi önümüzdeki haftadan itibaren kimlik doğrulama hizmeti EasyID aracılığıyla kripto alımlarına izin verecek. EasyID kullanıcıları, merkezi olmayan borsa (DEX) Swarm Markets’tan kripto kuponları satın alabilecek. Kuponlar, platform üzerinden BTC ve ETH karşılığında alınabilecek.
EasyID, kullanıcıların yaşlarını, kimliklerini ve diğer önemli ayrıntılarını güvenli bir şekilde doğrulamalarına ve diğer platformlardaki hizmetlere erişmelerine yardımcı olmak için ağustos ayında tanıtıldı. EasyID ile Postane işbirliği de Swarm’ın verim çiftçiliği teklifi yoluyla merkezi olmayan finansın (Defi) yolunu açtı. Swarm Markets yatırımcıları, varlıklarını platformun likidite havuzuna koyduktan sonra Swarm Markets’in tokenı SMT ile ödüllendirilmekte.
EasyID uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren Swarm Markets’e erişim sunacak. Swarm Markets, kripto para birimleri de dahil olmak üzere, alıcıları ve satıcılılar buluşturan bir değişim platformudur. Kullanıcılar kimliklerini doğrulayarak Swarm Markets web sitesine girecek ve BTC ve ETH gibi kripto paralar için kupon alacak. Postane, satın alınan bu kuponlardan herhangi bir ücret almayacak ve EasyID kullanım ücretleri de Swarm Markets tarafından karışlanacak.
Bitcoin’in aylık ayı koşularının ortasında, hükümet ve kurumsal benimseme güçlü rol oynuyor. Ancak bugün erken saatlerde, Bitcoin fiyatı 45.000 doların altına düştü ve yeni haftalık en düşük seviyesine ulaştı. (Bitcoin Haftalık En Düşük Seviyeyi Gördü! Eylül Ayı Nasıl Geçecek?) BTC fiyatı yazı sırasında ise 45.584 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ancak Bitcoin’in oynaklığı, yatırımcıların lider kripto paraya olan inancını sarsamadı. Dün, Blackrock CEO’su Rick Rieder, SquawkBox ile yaptığı son röportajda, Bitcoin’e sahip olmasının nedeninin, uçucu varlıkların pozitif bir dışbükeyliğe sahip olduğuna olan inancından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, BTC fiyatlarındaki mevcut düşüşe karşı geçici bir açık olarak tahminde bulundu ve fiyatların öngörülebilir gelecekte önemli ölçüde artmasını beklediğini söyledi. (Varlık Yönetim Şirketi BlacRock’ın CIO’sundan Bitcoin Açıklaması!)
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Kripto Para
Bitcoin Haftalık En Düşük Seviyeyi Gördü! Eylül Ayı Nasıl Geçecek?
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC) şu anda neredeyse tüm kripto piyasasında olduğu gibi satış baskısı ile karşı karşıya. Bugün erken saatlerde, Bitcoin fiyatı 45.000 doların altına düştü ve yeni haftalık en düşük seviyesini gördü. Yıllardır eylül ayını volatil bir şekilde geçiren Bitcoin için bu ay nasıl geçecek?
Lider kripto para birimi bugün erken saatlerde 45 bin doların altına düşmesinin ardından yazı sırasında 45.538 dolardan işlem görüyor ve son 1 haftalık değer kaybı ise %8,91 seviyesinde. Bitcoin teknik göstergeleri, yatırımcıların eylül ayında bir miktar oynaklığa hazırlanmaları gerekebileceğini gösteriyor.
Şu anda izlenecek ana destek seviyeleri 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar. Bitcoin ayıları bunu aşmayı başarırsa, potansiyel olarak 40.000 dolara doğru ilerlenmesi olası. Bloomberg’e konuşan Miller Tabak + Co.’nun baş pazar stratejisti Matt Maley şunları söyledi:
“Salı günü olduğu gibi, 50 günlük hareketli ortalama Bitcoin için güzel bir destek sağladı, bu iyi haber. Kötü haber şu ki, önümüzdeki günlerde bu çizginin altına düşerse, yatırımcıları endişelendirecek.”
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Son on yılda eylül ayı, Bitcoin ve genel kripto piyasası için volatilite dolu en zorlu ay oldu. Eylül ayında Bitcoin, son 10 yılın 6’sında negatif sonuçlandı.
Bitcoin (BTC) ve genel kripto para birimi, bu hafta başlarında, El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi yaptığı gün, güçlü bir düzeltme yaşadı. Lansman saatlerinde El Salvador’un dijital cüzdan sistemi, birkaç vatandaşın kurulum sorunlarından şikayet etmesiyle çöktü. JPMorgan analistleri, Bitcoin ve genel kripto piyasası düzeltmesi için suçu El Salvador’a yükledi. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan Chase & Co. stratejistleri şu ifadeleri kullandı:
“El Salvador’un kötü tasarlanmış deneyi, Bitcoin veya kripto para birimlerinin geleceği için kritik olmamalıdır. Kripto piyasaları bu hafta El Salvador’un aksaklıklarından zarar gördü, ancak bu köpüklü bir zeminden kaynaklanıyordu.”
Bitcoin şu anda satış baskısı altındayken, CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju da Bitcoin’in borsalardaki arzının önceki düşük seviyeleri kırabileceğini ve Bitcoin’de (BTC) daha fazla satış yönlü likidite krizi beklediğini ifade ediyor.
$BTC supply on exchanges is about to break its previous low.
Hope to see another sell-side liquidity crisis on #Bitcoin.
Live Chart 👇https://t.co/blydpKpykt pic.twitter.com/zCrq9o5YFT
— Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) September 10, 2021
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Kripto Para
Varlık Yönetim Şirketi BlacRock’ın CIO’sundan Bitcoin Açıklaması!
Yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık yönetimi sahibi olan dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock ’ın CIO’su Bitcoin ile ilgili önemli ifadelerde bulundu.
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Blackrock CIO’su Rick Rieder, SquawkBox ile yaptığı son röportajda Bitcoin yatırımı olduğunu ve Bitcoin’e sahip olmasının nedeninin uçucu varlıkların pozitif bir dışbükeyliğe sahip olduğuna olan inancından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca CIO, BTC fiyatlarındaki mevcut düşüşe karşı geçici bir açık olarak tahminde bulundu ve fiyatların öngörülebilir gelecekte önemli ölçüde artmasını beklediğini ifade etti.
"Part of why I own a small piece of #bitcoin is I do think there are more people who are going to enter that fray over time … I like assets that are volatile that have upside convexity. I could see bitcoin go up significantly but I think it's volatile," @RickRieder #btc #crypto pic.twitter.com/nNxnhznrWe
— Squawk Box (@SquawkCNBC) September 9, 2021
“Küçük bir bitcoin parçasına sahip olmamın bir nedeni, zamanla bu mücadeleye girecek daha fazla insan olduğunu düşünmem… Yukarı yönlü dışbükeyliğe sahip uçucu varlıkları severim. Bitcoin’in önemli ölçüde yükseldiğini görebiliyordum.”
CIO, Bitcoin’in gelecek zaman içerisinde fiyatının yükselmesi ile beraber benimsenmesinin daha da artacağını ve alternatif bir para birimi olacağını düşünüyor. Ancak tahvil ve hisse senedi gibi temel bir varlık sınıfı olduğunu da düşünmüyor. Spekülatif bir varlık olarak elde bir miktar Bitcoin bulundurulması gerektiğinin de altını çiziyor. Rieder, Bitcoin’in kişinin portföyünde yüksek değere sahip spekülatif bir araç sağlama potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.
“Ama bence değişken. Tahvil veya hisse senedi gibi bir temel varlık sınıfı olduğunu düşünmüyorum. Ancak portföyde daha çok spekülatif bir araç olduğunu düşünüyorum ve bunun bir değeri olduğunu düşünüyorum.”
BlackRock CIO’su daha öncelerde Bitcoin’in altından daha iyi bir varlık olduğunu ifade etmiş ve Bitcoin’in kalıcı olacağını savunmuştu. Altının enflasyona yenik düştüğünü söyleyen Rieder’in şirketi BlackRock aynı zamanda Bitcoin madenciliği alanında da yatırımlar yaptı.
Salı günü yaklaşık 1,5 saat içerisinde %20’den fazla düşen lider kripto para birimi BTC, 50 bin dolar seviyesine yeniden ulaşmak için bir mücadele veriyor. Yazı sırasında 45.339 dolar seviyesinde olan BTC fiyatının yeni zirvelere ulaşıp ulaşmayacağı merak ediliyor.
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