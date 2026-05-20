POCO F8 Pro, Türkiye’de yaklaşık 38 bin TL seviyesindeki fiyatıyla şu anda kendi segmentindeki en dikkat çekici modellerden biri konumunda. Bunun temel nedeni ise cihazın doğrudan amiral gemisi sınıfında kullanılan Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelmesi. Aynı fiyat bandında genellikle bir önceki nesil işlemcileri veya kırpılmış donanımları görmek mümkünken, POCO burada performans tarafını önceliklendiren bir yaklaşım benimsemiş durumda. Bu da özellikle oyun oynayan, uzun süre yüksek performans isteyen veya cihazını birkaç yıl rahat kullanmayı hedefleyen kullanıcılar için telefonu farklı bir noktaya taşıyor.

Cihazın teknik tarafında LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama kullanılıyor. Günlük kullanımda uygulamalar hızlı açılıyor, çoklu görev performansı stabil çalışıyor ve yüksek grafik gücü gerektiren oyunlarda ciddi bir performans sorunu yaşanmıyor. Ancak bu seviyedeki güçlü donanımın doğal sonucu olarak uzun süreli yük altında sıcaklık artışı hissedilebiliyor. Yani cihaz tamamen serin çalışan bir model değil. Buna rağmen performans tarafındaki süreklilik, fiyat segmenti düşünüldüğünde rekabetçi seviyede kalıyor.

Ekran tarafında 6.59 inç AMOLED panel tercih edilmiş. 120 Hz yenileme hızı sayesinde arayüz akıcı çalışırken, yüksek parlaklık değeri dış mekan kullanımında avantaj sağlıyor. HDR10+ ve Dolby Vision desteği sayesinde video tüketim deneyimi de güçlü tutulmuş. Çerçevelerin ince yapıda olması cihazın daha modern görünmesine katkı sağlıyor. Tasarım tarafında ise POCO’nun önceki nesillere göre daha sade ve premium hissettiren bir çizgiye geçtiği söylenebilir.

Kamera tarafında cihaz tamamen “kamera odaklı amiral gemisi” seviyesinde konumlanmıyor ancak donanım tarafı segmentine göre yeterli görünüyor. OIS destekli 50 MP ana kamera özellikle gündüz çekimlerinde dengeli sonuçlar veriyor. 50 MP telefoto kameranın bulunması ise bu fiyat bandında önemli bir avantaj çünkü birçok rakip model hâlâ telefoto lens sunmuyor. Portre performansı ve optik yakınlaştırma tarafında günlük kullanım için yeterli bir deneyim sağlıyor. Video tarafında 8K kayıt desteği bulunması da teknik olarak dikkat çeken detaylardan biri.

Batarya tarafında ise 6210 mAh kapasite kullanılmış. Bu kapasite yoğun kullanım yapan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. 100W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz kısa sürede yeniden kullanılabilir seviyeye geliyor. Genel tabloya bakıldığında POCO F8 Pro; kamera, yazılım veya tasarım tarafında kusursuz bir amiral gemisi olmaktan çok, performans ve donanım öncelikli bir cihaz olarak öne çıkıyor. Özellikle Türkiye fiyatları düşünüldüğünde sunduğu işlemci seviyesi ve teknik özellikler nedeniyle kendi segmentindeki en güçlü alternatiflerden biri hâline geliyor.

