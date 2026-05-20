Apple, spor tutkunlarının maç skorlarını ve istatistikleri anlık olarak takip edebildiği Apple Sports uygulaması için kapsamlı bir güncelleme yayınladı. Şirket, uygulamanın kapsama alanını genişleterek aralarında Avustralya, Japonya, Hindistan, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’nın da bulunduğu 90’dan fazla yeni ülkede kullanıma sunduğunu duyurdu. Toplamda 170 ülke ve bölgeye ulaşan bu adım, 2026 Dünya Kupası heyecanını dijital platformlara taşıma hedefi taşıyor. Peki, küresel ölçekte genişleyen bu Apple Sports uygulaması kullanıcılara hangi yenilikleri vadediyor?

Apple Sports uygulaması ile 2026 Dünya Kupası takibi

Yeni güncelleme ile birlikte Apple Sports uygulaması, futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası için özel araçlara kavuştu. Kullanıcılar, turnuva ağacı görünümü sayesinde takımların grup aşamasından finale kadar olan ilerleyişini kolayca izleyebiliyor. Kaydırılabilir arayüz, her turdaki eşleşmeleri ve sonuçları takip etmeyi oldukça pratik hale getiriyor.

Taktiksel analizlere önem veren taraftarlar için görsel diziliş özellikleri de uygulamaya eklendi. Oyun kartları üzerinde artık takımların başlangıç kadrolarını görsel olarak görmek mümkün. Ayrıca, Apple News entegrasyonu sayesinde taraftarlar, tek bir dokunuşla turnuvaya dair güncel haberlere ve köşe yazılarına erişebiliyor.

Uygulama, Apple’ın Canlı Etkinlikler (Live Activities) desteğini kullanmaya devam ediyor. Bu özellik, kullanıcıların favori takımlarını iPhone’un Kilit Ekranı veya Dynamic Island üzerinden, ayrıca Apple Watch aracılığıyla anlık skor takibi yaparak izlemesine olanak tanıyor.

Apple’ın Müzik, Spor, Apple TV ve Beats Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanındaki taraftarları birleştiriyor ve Apple Sports’u daha fazla kullanıcıyla buluşturmak için en ideal anı sunuyor. Apple Sports, skorlar, istatistikler ve gerçek zamanlı önemli anlar konusunda taraftarlara hızlı ve basit bir deneyim sunmak için tasarlandı.”

Sadece iPhone cihazlar için geliştirilen ve kullanılabilen uygulama, hız odaklı yapısıyla öne çıkıyor.

Canlı Etkinlikler nedir?

Canlı Etkinlikler, iPhone’un kilit ekranında veya Dynamic Island üzerinde maç skoru, ulaşım bilgisi veya yemek siparişi takibi gibi anlık güncellemelerin görünmesini sağlayan bir iOS özelliğidir. Bu sayede kullanıcılar, uygulamaya girmeye gerek kalmadan gelişmeleri tek bir bakışta görebilir.

